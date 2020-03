Bollette, mai cosi basse: -18, 3% per l’elettricità e -13,5% per il gas

Revisione trimestrale delle tariffe: il calo dei prezzi delle materie prime. legato al calo dei consumi, consente una riduzione della spesa: per una famiglia tipo è pari a 184 euro all’anno

ROMA – Forte riduzione della spesa degli italiani per le bollette energetiche: per i prossimi tre mesi, a partire dal primo aprile, le tariffe dell’energia elettrica si riducono del 18,3%, mentre scende del 13,5% la spesa per il gas. Il crollo dei prezzi delle materie prime, in seguito al calo della domanda per l’emergenza coronavirus che ha fermato molto attività economiche, è alla base della riduzione della spesa per le famiglie italiane e le piccole imprese.

Con la nuova revisione, la spesa complessiva della famiglia tipo (nel periodo tra il 1 luglio 2019 e il 30 giugno 2020) sarà così pari a 521 euro per l’elettricità (con un calo complessivo nei 12 mesi del 7,9%), mentre arriva a 1.019 euro nello stesso periodo per il gas naturale (con una variazione al ribasso del 12 per cento). Complessivamente questo significa che nel periodo, la famiglia tipo avrà risparmiato 139 euro per il gas e 45 per l’elettricità