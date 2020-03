Attilio Fontana: I numeri purtroppo non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi

Sono 2.500 in più le persone che in Lombardia sono risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. “I numeri purtroppo non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi”, ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana nel quotidiano punto sulla diffusione del Covid-19. “Dovremo valutare – ha aggiunto – se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se è un trend in aumento, il che sarebbe un po’ imbarazzante. Non so se è arrivato il picco o se ci è sfuggita qualcosa, queste valutazioni spettano ai tecnici, io posso solo dire che personalmente sono preoccupato”.

Coronavirus in Lombardia, Fontana: “Sui tamponi speculazioni vergognose”

Sui tamponi sarebbero state fatte “speculazioni vergognose”, è la denuncia del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha ricordato le indicazioni date il 27 febbraio dall’Istituto superiore della sanità il quale sostiene che “i tamponi si facciano solo ai sintomatici e per gli altri siano fuorvianti”. “Noi siamo la Regione che ha fatto in assoluto il maggior numero di tamponi”, ha detto il governatore sottolineando che sono state rispettate le direttive. “Lunedì abbiamo mandato all’organismo tecnico una richiesta per sapere se le linee guida debbano essere confermate” ma non sono arrivate risposte. Se le indicazioni cambieranno “noi seguiremo le nuove” a due condizioni, ovvero “che mi si dia tutto quanto è necessario per fare i tamponi”, i laboratori della Lombardia al momento riescono a processarne a pieno regime 5 mila al giorno. Quindi, “devono metterci in grado” di processarne di più. A cinquemila al giorno, considerati i 10 milioni di residenti in Lombardia, ci vorrebbero “quasi tre anni di tempo. Mi auguro che su questo argomento non ci siano ulteriori fraintendimenti perché rischiano di essere fuorvianti per i cittadini: parli solo l’Istituto superiore di sanità, parli solo l’organismo tecnico del ministero e dica cosa si deve e non si deve fare. Non sono scelte che competono a me, ai sindaci, ai sottosegretari di turno che amano fare polemica”, ha concluso