Un test di coronavirus può essere fatto in 24 ore. Allora perché molti paesi stanno aspettando?

Nella prima settimana di gennaio, sono emerse notizie secondo cui una nuova misteriosa forma di polmonite aveva colpito dozzine di persone in Cina. Alcuni erano in condizioni critiche e un numero presentava lesioni invasive su entrambi i polmoni. A migliaia di miglia di distanza a Berlino, lo scienziato tedesco Olfert Landt era già in allerta. Per 30 anni, aveva lavorato alla diagnosi di malattie emergenti, inclusa la sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Voleva fare un kit di test per aiutare i medici a diagnosticare la malattia – e voleva farlo in fretta.

I virologi di solito aspettano che il materiale genetico di un nuovo virus venga sequenziato per iniziare a lavorare su un test. Questa volta, Landt e la sua trentenne società TIB Molbiol hanno iniziato presto. Entro il 9 gennaio avevano progettato il loro primo kit di test usando come riferimento SARS e altri coronavirus noti. Insieme agli scienziati di un ospedale universitario locale, ha progettato tre kit, il che significa che una volta pubblicata la sequenza, potevano scegliere quello che funzionava meglio.

L’11 gennaio, Landt ha inviato il suo kit ai Centri di Taiwan per il controllo delle malattie e la società diagnostica di Hong Kong. Non sapeva con certezza che avrebbe funzionato e non aveva nemmeno preparato le istruzioni.

Durante il fine settimana, ha elaborato un manuale e lo ha inviato via email. “Abbiamo detto, ascolta, hai sei tubi senza alcuna istruzione”, ricorda. “Dagli al laboratorio di prova, puoi testare i pazienti con questo.”

Alla fine, il test che ha inviato è stato perfetto, ha detto. Il 17 gennaio, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato il protocollo Landt online, rendendolo il primo test condiviso dall’organizzazione.

Landt stima di aver prodotto quattro milioni di test entro la fine di febbraio e altri 1,5 milioni ogni settimana da allora. Ogni kit – che comprende 100 test – è stato venduto per almeno 160 euro ($ 173 ciascuno) a clienti in Arabia Saudita, Sudafrica, Australia, Europa, con i suoi due figli adulti che hanno aiutato a etichettare e confezionare i kit. Anche sua moglie, che lavora per l’azienda da 15 anni, è coinvolta.

“Non sto lavorando per soldi. Prendo i soldi, sì, è giusto, facciamo un buon lavoro”, ha detto. “Ma alla fine, non abbiamo bisogno di soldi.”

Il kit di test progettato da Olfert Landt, esposto nel suo stabilimento di produzione a Berlino, in Germania, il 6 marzo 2020.

Quando si tratta di fermare la diffusione di una pandemia, i test sono fondamentali. Se una persona viene diagnosticata, può essere isolata dagli altri e trattata in modo appropriato. Come ha detto il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus all’inizio di questo mese : “Abbiamo un messaggio semplice per tutti i paesi: test, test, test”.

Ma quasi tre mesi dopo che Landt ha notato per la prima volta notizie di una misteriosa malattia, i paesi di tutto il mondo stanno ancora lottando per testare Covid-19, la malattia infettiva causata da un nuovo nuovo coronavirus. Alcuni test non sono accurati, altri hanno richiesto molto tempo per essere creati, e ora le società di test stanno avvertendo che stanno esaurendo pericolosamente i materiali.

Ciò solleva una domanda importante: se un test può essere sviluppato così rapidamente, perché alcuni paesi stanno ancora lottando?

I primi disegni

A Hong Kong, anche il virologo Leo Poon stava osservando gli sviluppi in corso a gennaio.

Come Landt, aveva lavorato per anni sulle malattie emergenti. Nel 2003, fu il suo team di scienziati dell’Università di Hong Kong (HKU) a identificare che la SARS, che era emersa l’anno prima nella Cina continentale, era un coronavirus .

“Poiché in passato abbiamo superato tutti questi eventi, sappiamo quanto sia importante avere un test diagnostico funzionante”, ha affermato. “Ecco perché abbiamo praticamente cercato di portare a termine il lavoro il prima possibile.”

Ma a differenza di Landt, Poon ha aspettato la sequenza.

Dott. Leo Poon Lit-man nel campus dell’Università di Hong Kong a Pok Fu Lam.

Tutte le forme di vita hanno un tipo di molecola che trasporta le loro istruzioni genetiche. Nell’uomo, e nella maggior parte delle forme di vita, questo è il DNA, il materiale genetico che ci dice di crescere due gambe e camminare in posizione verticale. Invece del DNA, molti virus – tra cui epatite, ebola e rabbia – hanno RNA o acido ribonucleico, che, come il DNA, è un acido nucleico che trasporta informazioni genetiche.

Dall’altra parte del confine con Hong Kong, nella Cina continentale, gli scienziati stavano lavorando per identificare l’RNA del nuovo virus. Secondo un rapporto della rivista cinese Caixin, il nuovo virus ora noto come SARS-CoV-2 potrebbe essere stato in gran parte sequenziato già dal 27 dicembre.

Ma non è stato fino all’11 gennaio che il genoma sequenziato è stato pubblicato sul sito open source virological.org per conto di Zhang Yongzhen, un professore dell’Università Fudan di Shanghai. Le autorità cinesi hanno condiviso la sequenza il 12 gennaio.

Una volta che Zhang ha condiviso la sequenza, il team di Poon ha iniziato a lavorare.

Innanzitutto, hanno esaminato l’RNA del nuovo coronavirus e hanno deciso che il loro test avrebbe preso di mira parti del codice simili all’RNA del coronavirus SARS – parti che avrebbero meno probabilità di mutare, poiché erano essenziali per il virus .

Successivamente, hanno progettato il test.