La denuncia dei sindacati riguarda una parte delle aziende. Molte infatti hanno accettato, al contrario, di fermare mettendo le ragioni della salute dei loro dipendenti davanti a quelle del business.

La denuncia dei sindacati riguarda una parte delle aziende. Molte infatti hanno accettato, al contrario, di fermare la produzione mettendo le ragioni della salute dei loro dipendenti davanti a quelle del business. Ma non è sempre così. In base ai codici Ateco, le aziende che realizzano produzioni essenziali in Lombardia sono circa 155.000, il 39 per cento del totale, e occupano 2,1 milioni di dipendenti, il 58 per cento circa della forza lavoro della regione. Questo, naturalmente, al netto dei furbetti, quegli imprenditori che hanno modificato il codice Ateco all’ultimo momento o che hanno fatto risultare indispensabile più del 10 per cento della loro produzione per poter continuare a lavorare al 100 per cento.

La mappa delle provincie lombarde è variegata. La più “indispensabile” , almeno in termini di percentuale delle aziende coinvolte è quella di Sondrio con il 68 per cento delle aziende funzionanti. La meno “indispensabile” è la provincia di Mantova dove sono in funzione il 39,2 per cento delle aziende. A Bergamo, vero epicentro dell’epidemia, la percentuale delle aziende in attività è del 56,4 per cento. Una netta maggioranza nonostante la gravissima situazione sanitaria. In provincia di Lodi, primo focolaio della malattia, lavora addirittura il 63 per cento delle aziende, quasi due su tre. Situazione abbastanza paradossale perché le fabbriche e gli uffici aperti determinano inevitabilmente lo spostamento di migliaia di persone costrette ogni giorno a lasciare le abitazioni e a recarsi al lavoro. A Brescia il numero delle aziende in attività è più basso che nelle altre provincie colpite dal virus: solo il 43,3. Qui la maggioranza delle società ha dunque abbassato le saracinesche. Così non è a Milano dove risultano in attività il 63,7 per cento delle aziende. Metà al lavoro e metà chiuse le attività in provincia di Varese. Il tasso di attività delle aziende nelle provincie lombarde è alto ma non è il più alto in Italia. In generale le regioni del Sud, dove non si registrano molti casi di persone contaminate, hanno una quantà di aziende attive maggiore. Il record nazionale è della provincia di Crotone dove è al lavoro l’89,4 per cento del totale