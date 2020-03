Coronavirus, a casa di Nicola Savino: Le operose vacanze, si chiamava un libretto di compiti estivi che andava per la maggiore anni fa.

Le operose vacanze, si chiamava un libretto di compiti estivi che andava per la maggiore anni fa. Chissà se a suo tempo l’aveva letto Nicola Savino, che le operose vacanze le vive in prima persona: continua a condurre Deejay chiama Italia, tutte le mattine su Radio Deejay, senza muoversi dalla sua casa di zona corso Magenta dove si è auto-esiliato da inizio mese. “Ho un macchinario di notevoli dimensioni, premo un pulsante e sono in onda. Si perde qualcosa rispetto al contatto fisico e visivo con Linus, ma ci si guadagna in salute”. Anche perché questa reclusione – che sarebbe arrivata comunque, ovvio – è nata da un contatto indiretto con un positivo, una persona dello staff delle Iene, “che non ho mai visto, ma ho appunto avuto a che fare con gente che ci aveva avuto a che fare. Ritirarmi in casa – pur stando benissimo – è stato doveroso”.

Ma appunto di cambiato c’è quasi solo il fatto di svegliarsi in un posto e di restarci finalmente tutto il giorno: “Mi do a tutto quello che posso fare”. La mattina è appunto impegnata dalla radio, che non è solo la diretta delle due ore, ma anche, prima, la lettura dei giornali per trovare idee per gag e battute, e dopo qualche ragionamento su quella dell’indomani. “Il tempo più bello dell’intera giornata”. Si fa l’ora di pranzo e poi per qualche giorno c’è stato un altro impegno, poi abortito all’ultimo, segno ulteriore della precarietà dei tempi. “Le Iene avevano lanciato un’idea per chi era in crisi d’astinenza dal calcio, come me: la Quarantena League, un torneo online del videogame Fifa 20 con grandi campioni dal salotto di casa, e io a fare il pre-partita. Poi è saltata per motivi legali. La sola consolazione è che resta attiva la raccolta fondi per l’ospedale di Bergamo. Resto ottimista”. Ma il cielo è sempre più blu, che non a caso è la prima canzone che Savino suona alle 18 in un flash mob sul terrazzo. “Poi seguono O mia bela madunina e infine E la vita la vita di Cochi e Renato. Ormai questo concertino è un rito per tutta la via” . Ne segue un altro, stavolta su Instagram: alle 18,30 un djset di una mezz’ora con vinili.

E poi il compito che in famiglia Nicola, la moglie Manuela e la figlia Matilda si litigano: portare a spasso il cane, razza Cavalier King. E la giornata è finita. Resta la sera, in cui Nicola si divide tra tv (su Amazon The Hunters e La fantastica signora Maisel, “molto femminile, molto Upper east newyorkese”) e letture. “Il primo giorno ho iniziato 5 libri assieme e mi sono fermato alle prime 50 pagine. Adesso sto recuperando. Consiglio vivamente – non solo perché è un amico – l’autobiografia di Rocco Tanica, Lo sbiancamento dell’anima. Fa spanciare dal ridere e spero che davvero, come scrive, sia solo il primo volume”. Ah ecco, ci sarebbe anche il mestiere di padre, che però è bizzarro e divertente quanto Savino stesso: “Matilda è adolescente e credo che sia l’unica che ha bisogno di essere spinta dal papà a giocare ai videogiochi. Ma in generale abbiamo un rapporto fantastico, stare in casa non è per niente pesante”. E forse pesante non è neppure questa vicenda, malgrado tutto: “Sorvolando sui motivi, ci sono costrizioni peggiori. Certo, non è facile gestire qualcosa che non si è mai gestita prima. Ovvio, si fanno errori, ma li capisci col senno del poi. Anche il “Milano non si ferma” in quel momento era una giusta reazione. In giro vedo ancora tanta gente, d’accordo, ma la maggioranza va a lavorare. Credo che da tutto questo usciremo migliori. E non vedo l’ora di tornare ad abbracci e strette di mano, con chiunque: me li sogno di notte, e dico sul serio”.

fonte:repubblica.it