Assicont Presenta”Pronto Soccorso Azienda.It”

Agevolare Le Imprese Italiane Per Fronteggiare L’emergenza

L’emergenza che sovrasta l’Europa va ben oltre l’aspetto sanitario che vede il settore oberato e in pieno affanno, ma anche la classe sociale, così come economia e politica si avviano ad una lenta ma imponente crisi. Come fare?

E’ questa la domanda dalla decisa connotazione amletica che sembrano porsi tutti gli italiani, senza distinzione di età e rango sociale. La preoccupazione principale poi è rivolta alle imprese italiane: quale sarà il piano che lo Stato predisporrà per la salvaguardia delle stesse?

L’Albo Europeo degli Assistenti del Contenzioso(Assicont) risponde tempestivamente con la soluzione “Pronto soccorso Aziende.it” in relazione alla “Misure straordinarie per le aziende Emergenza COVID-19”, offrendo un servizio di pronto soccorso per le partite IVA. Come chiedere la sospensione dei pagamenti dei fitti? Come chiedere la sospensione dei pagamenti delle rateizzazioni con agenzia delle entrate riscossioni? Come chiedere la cassa integrazione dei dipendenti? Come chiedere la sospensione dei pagamenti di tasse, imposte e contributi previdenziali?



E’ possibile usufruire di una consulenza gratuita chiamando il numero: 02 40031659 oppure invia la richiesta alla mail 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼𝘀𝗼𝗰𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲.𝗶𝘁 , visita il sito 𝘄𝘄𝘄.𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼𝘀𝗼𝗰𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲.𝗶𝘁