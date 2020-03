Vittima tra i medici per l’epidemia da Covid-19 morto l’infettivologo di Cremona Leonardo Marchi

Un’altra vittima tra i medici per l’epidemia da Covid-19. E’ deceduto, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), il dottor Leonardo Marchi, medico infettivologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo a Cremona. Aveva 64 anni, per oltre 11 anni ha guidato la clinica mantovana. Lascia la moglie e due figlie.

In totale, i decessi certificati di medici in attività a causa dell’epidemia da nuovo coronavirus arriverebbero così a 18.

Coronavirus, la pandemia di Covid-19: la situazione

informazioni aggiornate al 21 marzo 2020

L’epidemia in Italia e nel resto del mondo di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus Sars-Cov-2, prosegue. In Italia i contagiati sono circa 40mila e le vittime nel nostro Paese hanno superato quelle cinesi: siamo il paese con più morti al mondo. L’emergenza sta mettendo in ginocchio intere regioni, in particolare la Lombardia. Il biologo: “Dalla Lombardia numeri insensati”.