Rallentamento nei decessi e contagi, ma ancora dati alti. Fontana: “Se prevale Dpcm del governo ne prenderò atto”. Gallera: “Invito ai professionisti a rimanere a casa se non per attività legate a urgenze”

Non è sufficiente vedere per due giorni, speriamo che oggi ci sia il secondo giorno, un rallentamento per dire che è tutto a posto: abbiamo le zone più martoriate oggi che sono Bergamo e Brescia dove ancora contiamo tanti contagi, un grandissimo sovraffollamento dei pronto soccorso; Cremona, Crema, ancora sono molto forti. La zona di Milano, che negli ultimi giorni era cresciuta in modo esponenziale, ieri era cresciuta ma leggermente meno rispetto al giorno prima: confidiamo che questo sia il frutto della responsabilità dei cittadini. Siamo ancora però in quella coda di quel weekend un po’ matto, quindi può essere che i dati ancora non siano importanti e frutto dell’atteggiamento dei cittadini. Se ognuno evita di contagiare altri, oppure non siamo noi stessi cibo per il virus, questo muore e tutto questo finisce. E’ fondamentale evitare i contatti con gli altri”. Ieri i dati sulla diffusione del coronavirus in Lombardia hanno segnato una lieve inversione, con i decessi arrivati a quota 3.456, con un aumento in ventiquattr’ore di 361 casi (ieri il balzo era stato di 546 morti), mentre i contagiati sono diventati 27.206 con un incremento di 1.691 (+3251 ieri). Per questo l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera – in diretta a Uno Mattina – resta con i piedi per terra. Bisogna aspettare che il trend si consolidi, ma soprattutto bisogna ancora mantenere strette le maglie delle norme antic-contagio.