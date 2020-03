Laura D’amore: Per Alitalia potrebbe arrivare la newco pubblica che partirà inizialmente con soli 25/30 aerei (rispetto ai 113 della flotta attuale).

Per Alitalia potrebbe arrivare la newco pubblica che partirà inizialmente con soli 25/30 aerei (rispetto ai 113 della flotta attuale). Obiettivo è rendere la compagnia snella e fluida soprattutto nella fase iniziale, mettendo in cassa integrazione un numero non indifferente di personale sia di terra che di volo. Spero che questa newco possa trovare finalmente una strategia operativa valida, che punti magari su un più profittevole lungo raggio rispetto al medio e corto, in cui le LOW COST italiane e straniere risultano avere una posizione predominante. Utilizzare gli ammortizzatori sociali potrebbe essere uno strumento utile per far fronte a questo collasso mondiale, ma tutto il progetto deve essere sostenuto da una politica stabile, trasparente e lungimirante . Ora più che mai il nostro Paese ha fortemente bisogno di persone valide ed oneste che possano fare risplendere la nostra compagnia aerea tra le competitors europee . Nel frattempo Alitalia continua a riportare a casa i nostri connazionali abbandonati in giro per l’Europa dalle altre compagnie: sono previsti voli straordinari dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Germania verso Roma e Milano Malpensa. Alitalia è in prima linea anche per il trasporto di attrezzature mediche, mascherine e personale sanitario da Cina e Cuba. Come sempre la nostra compagnia dimostra di essere al fianco dei suoi connazionali, nel bene e nel male…

