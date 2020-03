Coronavirus, droni di sorveglianza per controllare chi esce di casa: e la privacy e garantita?

Contribuire dall’alto al controllo del territorio per individuare chi vìola le norme che limitano a tre i casi in cui è consentito uscire di casa: lo stato di necessità, motivi di salute o di lavoro. È con questo obiettivo che l’amministrazione comunale, guidata da Alberto Arcidiacono, valuta la possibilità dell’utilizzo di tre droni per evitare che si formino assembramenti e monitorare il territorio.

L’iniziativa dell’amministrazione è nata su input del direttore della testata Filodiretto Monreale, Gaetano Ferraro. Il progetto è di avviare una collaborazione senza scopo di lucro tra il Comune di Monreale e Andrea Schimmenti, regista e video maker monrealese, che ha messo a disposizione il proprio tempo e la propria attrezzatura per il bene della collettività.

Consultato un tecnico, al fine di verificare la possibilità di operare anche questa strategia proprio per rafforzare il piano di interventi già messi in atto dall’amministrazione, di concerto con i militari dell’Arma, cui va riconosciuto il grande impegno profuso a sostegno dell’intera comunità.

In questo modo si vogliono creare le condizioni per far rispettare le restrizioni imposte dalle ordinanze sindacali e dai decreti governativi, con i quali viene richiesto alla popolazione di rimanere in casa, potendo uscire solo per validi motivi.

“Stiamo verificando la possibilità – ha dichiarato il sindaco Arcidiacono – di utilizzare i droni, questi velivoli a pilotaggio remoto, che segnalano in tempo reale gli assembramenti e ci danno la possibilità monitorare il territorio al fine di evitare situazioni di pericolo che possano mettere a rischio l’incolumità dei nostri cittadini. Nonostante l’emergenza, nonostante la pandemia in atto, ci sono purtroppo ancora persone che trasgrediscono le regole – continua -. È chiaro che, prima di prendere qualsiasi decisione, chiederemo le relative autorizzazioni alle autorità competenti per la programmazione di questi interventi che offrirebbero un notevole supporto all’attività portata avanti dall’amministrazione e dalle forze di polizia – conclude -. Tenteremo l’impossibile per ridare a noi stessi e soprattutto ai nostri figli un presente e soprattutto un domani da vivere in libertà, con la ricchezza emotiva che solo i rapporti umani, fatti di sguardi ed abbracci, sono capaci di offrire”.