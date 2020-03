Ci sono oltre 340mila contagiati su tutto il pianeta i morti sono quasi 15mila

I dati della Johns Hopkins: 99mila i guariti. La Cnn: “L’Italia ha chiesto aiuto al Pentagono”. Positivi al test 32mila negli Stati Uniti. I democratici bocciano il piano di Trump da 1.600 miliardi di dollari. Teheran attacca: se gli Usa vogliono aiutarci con l’epidemia, tolgano le sanzioni

Sfiorano quota 340mila i contagiati nel mondo, secondo i dati dell’epidemia resi pubblici dalla Johns Hopkins university. I guariti sono quasi 99mila, i morti 14.700. Oltre un miliardo di persone di oltre 50 Paesi nel mondo devono restare a casa, secondo i conti dell’agenzia France Presse. Almeno 34 Paesi o territori, fra cui l’Italia, la Francia, l’Argentina, l’Iraq, la California, il Ruanda, e da oggi anche la Grecia, hanno imposto misure obbligatorie a un totale di 659 milioni di persone. Altri Paesi hanno proposto limitazioni di movimento, ma senza misure coercitive, per 228 milioni di persone. Il coprifuoco notturno è applicato in dieci Paesi, per oltre 117 milioni di persone. Infine, secondo i conti dell’agenzia, dieci milioni di abitanti sono bloccati nelle loro città, dove non si può entrare né uscire, in Bulgaria, Kazakhstan e Azerbaidjan.

Il governo italiano ha fatto un appello diretto al capo del Pentagono, Mark Esper, per ottenere equipaggiamento medico come mascherine e respiratori contro il coronavirus. Lo riporta la Cnn, citando un dirigente della difesa Usa coperto dall’anonimato. L’Esecutivo italiano, sempre secondo la tv americana, ha chiesto inoltre al personale militare Usa di stanza nel nostro Paese di fornire personale medico e ospedali da campo in sostegno agli sforzi delle nostre truppe. La richiesta cade mentre in Italia arrivano i primi aiuti russi. Esper recentemente ha reso disponibile scorte di mascherine e respiratori per gli ospedali civili negli Usa per rispondere all’emergenza coronavirus. L’esercito americano inoltre ha attivato unità capaci di costruire ospedali da campo per alleggerire la pressione su quelli civili.

Il contagio si espande negli States

Negli Usa i casi positivi di coronavirus hanno superato quota 32 mila, con almeno 400 morti. Lo si legge nel sito della Johns Hopkins. Otto sono gli Stati che hanno ordinato lo “stay home”, per un totale di 100 milioni di abitanti, quasi un americano su tre. L’aggravarsi della situazione ha spinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad attivare la Guardia nazionale per New York, California e Washington, i tre Stati Usa più colpiti dall’epidemia, nei quali saranno creati urgentemente degli ospedali da campo per una capacità totale di 4 mila posti letto. “Sono un po’ arrabbiato con la Cina”, ha detto il leader degli Usa, spiegando in una conferenza stampa di aver parlato con il presidente cinese Xi Jinping.

Trump ammette di non essere in grado di fare previsioni su quando si riprenderà l’economia. E al Senato incassa un pesante stop: non è andato a buon fine il primo tentativo di far passare un ampio pacchetto di misure da 1.600 miliardi di dollari per aiutare l’economia americana, colpita dall’emergenza coronavirus. I democratici hanno bloccato l’iniziativa, facendo mancare i 60 voti necessari, mentre continuano i negoziati per sbloccare l’impasse.

Spagna, oltre duemila morti, in ospedale la vicepremier

La Spagna ha superato i duemila morti per coronavirus. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministro della Salute i decessi sono arrivati a 2.182 (462 nelle ultime 24 ore) e i contagi a 33.089. Vi sono stati 462 morti nelle ultime 24 ore. La vice premier Carmen Calvo è stata ricoverata per una infezione respiratoria a Madrid, si attendono i risultati delle analisi per verificare un eventuale contagio.

Borse orientali in picchiata dopo il no a Trump

La Borsa di Hong Kong segna un tonfo in apertura, tra l’avanzata del coronavirus su scala globale e il fallimento del primo voto procedurale al Senato statunitense sul pacchetto anti pandemia da 1.600 miliardi di dollari: l’indice Hang Seng cede il 5,02%, scivolando a 21.659,55 punti. Male anche l’indice Composite di Shanghai, che cede nelle prime battute il 2,16%, a 2.686,41 punti, e quello di Shenzhen, che perde il 2,36%, a quota 1.664,28. In controtendenza la Borsa di Tokyo, che apre la prima seduta della settimana in positivo dopo la pausa festiva di venerdì, grazie alla graduale svalutazione dello yen sul dollaro, con gli investitori che guardano agli ultimi aggiornamenti sull’espansione del coronavirus: il Nikkei avanza dell’1,57%.

L’Iran contesta Trump: se vuole aiutare tolga le sanzioni

Teheran ribatte polemicamente alla Casa Bianca, che ieri aveva segnalato la disponibilità ad aiutare l’Iran davanti all’emergenza, così come la Corea del Nord. Ma secondo Hassan Rouhani, presidente della Repubblica islamica, la leadership americana mente: “Se vogliono aiutare l’Iran, tutto ciò che devono fare è revocare le sanzioni – ha spiegato Rouhani – Allora saremo in grado di affrontare l’epidemia di coronavirus”. Secondo le cifre ufficiali del ministero della Sanità iraniano, nel Paese si contano 23mila contagi con 1.812 morti.

In Cina zero nuovi casi e 39 contagi dall’estero

La Cina registra zero nuovi casi interni di coronavirus, ma altri 39 contagi importati. Nei suoi aggiornamenti, la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) rileva nove decessi domenica, tutti a Wuhan, focolaio dell’epidemia diventata pandemia. A due mesi dalla quarantena di 60 milioni di persone, la provincia dell’Hubei e il suo capoluogo non hanno segnalato nuove infezioni in cinque giorni di fila. La Cina ha visto le infezioni salire a 81.093, di cui 5.120 ancora sotto trattamento; 3.270 i decessi e 72.703 i dimessi dagli ospedali, pari a un tasso di guarigione salito all’89,6%.

Corea del Sud, i nuovi casi scendono a quota 64

Sono scesi a 64 i nuovi casi di coronavirus registrati domenica in Corea del Sud, contro i 98 di sabato, portando il totale a 8.961: è il dato più basso da metà febbraio, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention. Il Paese ha rafforzato le regole interne di condotta anticontagio (tra cui la distanza interpersonale) e sulla quarantena per gli arrivi dall’Europa. I decessi sono aumentati a 111. I casi confermati a Daegu e nel Gyeongsang del Nord, i due epicentri sudcoreani dell’infezione, sono saliti rispettivamente a 6.411 e a 1.256.