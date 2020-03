Ricorda questa foto quando prendi più di quello che ti serve. L’immagine che non dovrai dimenticare

View this post on Instagram

Quanti nonni non vedranno più i nipoti, nipoti ai nonni, papà, mamme, zii, quante cose si potevano evitare, ricordatevi che i soldi sono maledetti dai tempi dei tempi, e c’è e ci sarà sempre conflitto d’interessi politici, economici, siamo solo pedoni. Pensato che siamo solo a marzo e quante disgrazie sono già capitate, il male che l’uomo a fatto fa e continua fare al pianeta si sta rivoltando contro l’uomo, una sola persona non fa la differenza però può far sì che altre persone comincino a passare la parola. Se tutte le persone del mondo escluso quelli che manipolano, mangiano e rubano, se unissero forse qualcosa si potrebbe cambiare, ma sono impegnati nei cazzi loro senza pensare al futuro dei loro figli, loro nipoti. Su quale cazzo di pianeta pensate che i vostri figli vivranno di questo paso?!!!! Aprite gli occhi i tirate fuori i coglioni e cominciate a combattere per la vera libertà o avrete vissuto in vano per un domani che già scritto con l’estinzione della vita… 🏡 🚷 ❌ 🦠 ❌ 🌎 🌈 #safeearth #safeyourfuture #coronavirus #stopcoronavírus #stayhome #quedateencasa #iorestoacasa