Svizzera sotto assedio dal virus : 6’113 contagi e 918 in Ticino

BELLINZONA – 84 nuovi casi e sei ulteriori decessi. È il triste bollettino che appare sul sito del Cantone in merito all’epidemia di coronavirus. Il totale delle persone contagiate in Ticino sale a 918, mentre i decessi sono ormai 28.

Ma il problema della velocità del contagio, non riguarda solo il nostro cantone. I casi registrati in Svizzera sono saliti a 6’113 e nelle ultime 24 ore – secondo il bilancio dell’Ufficio federale della sanità pubblica – sono stati segnalati ben 1’273 nuovi contagi. Ieri i casi confermati erano 4’840. I decessi legati al Covid-19 sono 56, 13 in più di ieri.

Tutti i cantoni e il Liechtenstein sono interessati dalla malattia. I più colpiti sono il Ticino, con un’incidenza di 257,8 casi ogni 100’000 abitanti, davanti a Vaud (181,2).

Gli adulti sono molto più spesso infettati rispetto ai bambini. L’infezione colpisce sia le donne che gli uomini, ma gli uomini sono più sovente malati a partire dai 60 anni. Da 0 a 100 anni, tutte le fasce di età sono interessate.