È stato ritrovato Bruno Boffelli, guardia forestale 62enne, che nella notte tra giovedì 19 era scappato dall’ospedale

È stato ritrovato Bruno Boffelli, guardia forestale 62enne, che nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo era scappato dall’ospedale di San Giovanni Bianco (nella Bergamasca): l’uomo era nei boschi a Dossena, al confine tra la Valle Serina e la Valle Brembana. “Siamo stati avvisati dagli operatori del Soccorso alpino e da alcuni colleghi di papà che stavano collaborando alle ricerche e siamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dei carabinieri” spiega la figlia Elisa, che si trova in quarantena con il resto della famiglia (Boffelli è positivo al coronavirus) e aveva lanciato un appello su Facebook chiedendo al padre di tornare a casa.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe in forte stato confusionale: “Ci hanno detto che stavano arrivando sul posto i soccorritori del 118 e che l’avrebbero portato in ospedale per gli accertamenti del caso” conclude Elisa Boffelli.