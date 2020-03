Coronavirus, sport da soli e vicino a casa. Stop a spostamenti verso seconde case nei festivi

Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. Lo prevede l’ordinanza con le nuove restrizioni firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per contenere il contagio da coronavirus.

E’ questo il primo punto del pacchetto di misure restrittive che il governo ha trattato con le Regioni per contenere il contagio. Le nuove misure, che si sommano alle esistenti, sono valide dal 21 marzo al 25 marzo, quando scade il dpcm che aveva imposto la stretta a tutti gli spostamenti e la chiusura di bar e negozi e che con ogni probabilità sarà rinnovato.

l governo ha intanto attivato in serata un bando per arruolare temporaneamente alla Protezione civile 300 medici volontari, mentre un quantitativo che stava per essere esportato di un farmaco prodotto da un’azienda lombarda, ritenuto essenziale nell’affrontare l’emergenza Covid-19 e, in particolare, per mantenere sedati i pazienti intubati in terapia intensiva, è stato requisito dal commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, d’accordo con il ministro della Salute e con quello per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

Ma il governatore della Lombardia Attilio Fontana e i sindaci lombardi, compreso quello di Milano Giuseppe Sala, non si accontentano. E chiedono di più: “Chiudiamo anche tabaccai, uffici e cantieri”.

Ecco i punti dell’ordinanza valida dal 21 al 25 marzo

E’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

La trattative Stato Regioni, Pd: “No a rincorsa chiusure”

Il Pd durante le trattative tra Stato e Enti locali aveva ammonito: “Governo-Regioni concordino misure, non a rincorsa chiusure”. Mentre si discute sull’applicazione di nuove misure, il partito democratico aveva chiesto un coordinametno per scongiurare il rischio che ognuno andasse per conto suo. I dem avevano chiesto però anche di non fare quella rincorsa che avviene ogni giorno a nuove restrizioni, invitando alla cautela e all’unità tra Stato e Regioni.

Anche il ministro degli Affari regionali nel coordinamento con Regioni, Anci e Upi aveva proposto di “non fare ordinanze singole perché non incidono se non sono omogeneizzate con le indicazioni dello Stato” e di “aspettare il governo, che dal primo momento sta lavorando per omogeneizzare sempre più le misure”.

Ora “quello che conta è quanti posti di terapia intensiva vengono aperti ogni giorno – aveva detto -, questa deve essere la nostra comune ossessione collettiva per salvare la vita degli italiani”.

Il sindaco di Bergamo, dopo la videoconferenza con il presidente della Lombardia .e i primi cittadini delle città lombarde, aveva sollecitato al governo ulteriori misure restrittive, se non per tutto il Paese, almeno per la sua Regione. “Se vogliamo fermare il virus – twittava Giorgio Gori – dobbiamo bloccare tutto ciò che non è essenziale”. .