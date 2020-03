Italia senza tregue: in Lombardia 2271 contagi in un giorno Gallera:”State lontani anche dai familiari”

MILANO – Come ogni pomeriggio, arriva l’ora più angosciosa per Milano e per l’intera Lombardia. La lettura del bollettino quotidiano su decessi e contagiati del per il coronavirus. Sono in totale 2.168 i morti causati dal Covid-19 in Lombardia ad oggi, con un incremento di 209 decessi in 24 ore. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, in una diretta Facebook. I positivi sono 19.884, 2.171 in più, un dato significativamente più alto. I ricoverati sono 7.387 con una crescita molto più bassa, solo 182 in più, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.006, 82 in più. A Milano e provincia ci sono 3.278 positivi al coronavirus “635 più di ieri, e questo – dice Gallera – è un dato che ci preoccupa. Nella sola città i contagiati sono 1.378”. Oltre ai 635 casi in più a Milano, l’assessore ha spiegato che a Brescia c’è stato un aumento di 463 casi per un totale di 4.247, a Bergamo i positivi sono 4.645 con una crescita di 340, a Sondrio 155, con oltre ottanta casi più di ieri.

“Sono passate quasi due settimane e pensavamo che fosse sufficiente, invece il traguardo è qualche chilometro più in là. Dobbiamo stringere i denti ma ce la faremo – ha detto Gallera interpretando i numeri -. E’ necessario che tutti abbiano un atteggiamento responsabile, vediamo i risultati di domenica. State lontani anche dal vostro coniuge, anche dai vostri familiari”.

“Siamo arrivati al punto in cui in molti presidi non c’è quasi più un letto disponibile – dice ancora l’assessore regionale – non c’è più un luogo dove ricoverare qualcuno che arriva al pronto soccorso in attesa di trovare un letto in Lombardia”.

Le notizie più incoraggianti. Prenderà il via domani l’ospedale da campo costruito a Cremona grazie alla solidarietà di una chiesa evangelica americana. Si tratta di una struttura con 60 posti letto e 16 posti di terapia intensiva. Potrà invece essere operativo da sabato l’ospedale militare che sarà realizzato a Crema: “Lì, già da sabato o domenica arriverà una brigata di medici da Cuba, con grande esperienza nei confronti del virus Ebola”. Quanto all’ospedale da campo degli Alpini che sarà realizzato nella fiera di Bergamo, è certo che potrà partire: “La tensostruttura sarà pronta in 72/96 ore – ha spiegato l’assessore alla protezione civile lombardo, Pietro Foroni -. Poi ci vorrà il tempo per attrezzare i letti, ma si tratta di una struttura di eccellenza a livello internazionale”.

Positivo anche l’arrivo di 122 specializzandi selezionati tra 3200 domande: “Grazie perchè avete scelto di scendere in campo in un contesto difficile” ha affermato Gallera rivolgendosi direttamente a loro. Di questi, 11 in medicina d’urgenza e 12 in medicina interna saranno attivi già da subito: “E’ un bellissimo segnale, tuttavia fa da contraltare un altro numero nei dati odierni, poichè gli ospedali lombardi sono saturi nella sola giornata di oggi sono stati trasferiti 29 pazienti in altre regioni. L’assessore al Welfare ha poi reso nota una riunione avvenuta in giornata con 68 consoli di Milano a cui è stato chiesto di “farsi portavoce nei loro Paesi e con i loro governi di una domanda d’aiuto per la Lombardia”, e magari per la creazione “di un esercito medico dell’Onu che possa venire a darci una mano”.