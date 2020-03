Coronavirus,Il sindaco Gori protesta: assurdo, qui non ce la facciamo più

come riportato su repubblica in lombardia non ci sono medici. Il sindaco Gori protesta: assurdo, qui non ce la facciamo più. La grande struttura mobile avrebbe offerto 200 posti alla città martire del virus

sopralluoghi sono stati completati in poche ore e giovedì mattina all’alba le penne nere volontarie e i genieri dell’Esercito avrebbero cominciato a montare l’ospedale da campo nella Fiera di Bergamo, la città martire del coronavirus. Ma tutto sembra destinato a saltare: la direzione della Protezione civile della Lombardia ha chiesto di fermare i lavori. Con una motivazione drammatica: non ci sono medici per farlo funzionare.

Lo ha annunciato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: “E’ una doccia fredda, dopo il via libera arrivato solo martedì sera”. La Protezione civile lombarda ha comunicato che l’operazione “potrà essere ripresa quando si renderà disponibile il personale necessario”. “E’ un preoccupante segno di incertezza e di confusione nella gestione di un’emergenza che richiede idee chiare e decisioni certe”, ha protestato Gori: “Era chiaro a tutti che un ospedale da campo si poteva realizzare solo avendo certezza rispetto alla disponibilità del personale necessario e delle attrezzature. Se questa certezza non c’era, e a leggere la comunicazione del Direttore Generale della Protezione civile della Regione si capisce che ancora non c’è, non si doveva far partire la macchina, mobilitare risorse, esporre i vertici nazionali della Protezione Civile e le istituzioni locali. Mi auguro vivamente che si tratti solo di uno stop temporaneo e che la soluzione si trovi nelle prossime ore”.

“A Bergamo gli ospedali non ce la fanno più – ha concluso il sindaco – ed è assolutamente necessaria una struttura alleggerisca la pressione”. L’ospedale campale dell’Associazione alpini è il più grande d’Europa: viene custodito nell’aeroporto di Orio al Serio, a pochi chilometri dalla città. Secondo il piano iniziale, avrebbe offerto cento posti in terapia sub-intensiva ossia con i respiratori per le vittime del morbo che incominciano a soffrire di polmonite e altri cento per i malati che avevano superato la fase critica e si preparavano alle dimissioni. Duecento posti preziosi per la sopravvivenza della provincia Bergamo, dove si contano 3785 positivi, 484 in più in sole 24 ore. Le corsie sono allo stremo. Trecento contagiati si curano con l’ossigeno a casa, ma molti di loro sono destinati a peggiorare. Per questo l’ospedale dell’Ana era fondamentale: le penne nere volontarie avevano già raggiunto la Fiera per cominciare il montaggio, ricevendo le lodi di Angelo Borrelli della Protezione civile nazionale e del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Poi lo stop.

Il problema è che manca il personale sanitario. Gori ha detto che per presidiarlo sono in arrivo dalla Cina 30 medici e 75 infermieri. E adesso in tutta la Lombardia tutti invocano i soccorsi da Pechino. Anche l’ospedale da campo dell’Esercito che sta venendo allestito a Crema non ha ancora medici, anche lì si attendono specialisti cinesi o quelli che la Lombardia sta cercando di ingaggiare a Cuba. Macchinari, respiratori e letti rischiano di diventare inutili se nessuno si occupa di gestire le terapie. In una situazione sempre più vicina al collasso.