Coronavirus, Cina batte pandemia: nessun nuovo caso interno. Positivo Alberto II di Monaco

Wuhan allenta la quarantena. Stop a ingressi in Australia e Nuova Zelanda. Vaccino, Cure Vac: da estate test su uomo. Ue, positivo Michel Barnier. Corea del Sud torna indietro, 152 nuovi casi

ROMA – Una buona notizia arriva dalla Cina, dove non si registrano nuovi casi interni, mentre nel resto del mondo continuano ad aumentare tanto il numero dei positivi quanto quello delle vittime. E si allunga l’elenco dei governi che prendono misure drastiche per cercare di arginare il diffondersi del coronavirus.

La Cina ha sconfitto la pandemia

Per la prima volta la Cina non ha nuovi casi di contagi domestici, ed è una notizia senza precedenti. Zero casi interni. Sono stati invece 34 i casi di positività arrivati dall’esterno (arrivando a 139), l’incremento giornaliero più grande nelle ultime due settimane. Lo ha reso noto la Commissione Nazionale della Salute.

La pandemia è sotto controllo ancha a Wuhan, dove il virus ha fatto la sua comparsa a dicembre, e nella provincia di Hubei. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 8 morti – tutte a Hubei – che portano il bilancio delle vittime a 3.245. In Cina ci sono stati in totale 81.000 casi di infezione, ma sono solo 7.263 le persone ancora malate di coronavirus.

Con i contagi azzerati, Wuhan, la città focolaio del nuovo coronavirus, allenta la quarantena nelle aree a “infezione zero” permettendo “attività personali” nei compound abitativi. Sono le decisioni prese dalla locale task force sulla prevenzione e il controllo riportate oggi dalla tv statale Cctv. Nel resto dell’Hubei, provincia di cui Wuhan è capoluogo e che non ha riportato contagi negli ultimi 14 giorni, sarà permesso, a certe condizioni, l’ingresso dall’esterno, secondo un post del governo provinciale. Ora che all’interno la situzione cinese è sotto controllo la preoccupazione resta quella di una seconda ondata di infezioni, causata da persone che tornano dall’estero. “Se non imponiamo misure più severe in questa fase, i nostri precedenti sforzi per prevenire la diffusione della malattia in questi due mesi potrebbero essere completamente sprecati”, ha dichiarato l’amministratrice delegato di Hong Kong, Carrie Lam. Mercoledì a Singapore sono state segnalate 47 nuove infezioni, di cui 33 importate.

Il numero di casi in tutto il mondo ha superato i 200mila il capo dell’Oms ha descritto il virus come un “nemico contro l’umanità”. “Questo coronavirus è minaccia senza precedenti”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, chiedendo che i Paesi si uniscano e che l’Africa, attualmente la regione meno colpita, inizi a “svegliarsi”