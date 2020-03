Bergamo e provincia ci sono troppi morti per coronavirus: situazione fuori controllo

MILANO – A Bergamo e provincia ci sono troppi morti per coronavirus. Tantissime salme che il forno crematorio non riesce a smaltire e che vengono allineate nella cappella del cimitero in attesa di sepoltura. A dirlo è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Il suo messaggio fa capire in pieno la gravità della situazione: la provincia di Bergamo è infatti ora l’epicentro dell’infezione da coronavirus dopo che nel Lodigiano, l’ex zona rossa, i nuovi casi di contagio sono in rallentamento.

Gori è intervenuto nella serata di domenica 15 marzo nella trasmissione “Che tempo che fa”, su Rai2: “La città è l’epicentro di questa emergenza. Il numero dei contagiati continua a crescere, di quelli portati in ospedale, messi in terapia intensiva. Purtroppo cresce il numero dei decessi, circa 50 al giorno, 300 nell’ultima settimana”