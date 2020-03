L’Italia delle donazioni: Da Moncler 10 milioni

È una gara. L’ospedale della Fiera, i 400 posti di Terapia intensiva da creare in pochi giorni per far fronte all’emergenza coronavirus, sono diventati il simbolo della Milano che può rinascere nel momento più difficile. E anche l’occasione per far sapere che questa Regione non capisce il motivo per cui, con i reparti ospedalieri saturi e i morti che aumentano, si debba frenare la realizzazione del grande reparto nella zona espositiva. Insomma, un messaggio a Roma.

