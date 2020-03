Job and services: un vero esempio Italiano da seguire

MILANO (18 Marzo 2020) – E’ poco più di due settimane che in Italia tira un’aria nuova, patriottica, che in pochi ci dimenticheremo finita questa assurda battaglia contro il COVID-19 che ha colpito la regione Lombardia con il maggior numero di casi positivi. Proprio come una fenice che risorge dalle ceneri, l’Italia si sta accorgendo che unita fa la forza, per questo oggi ci tengo a parlavi di un’azienda che si trova in una delle zone più colpite dal focolaio iniziale del corona virus, stiamo parlando dell’entro terra lodigiano che ad oggi, ha zero contagi. Si tratta della Job and Services una cooperativa con ben più di 100 dipendenti che si è convertita alla produzione di mascherine per fare una grande donazione alla Regione Lombardia. Si, proprio così, questa splendida notizia ci è giunta dal Dirigente di Job and service – “Mi sono reso conto, che nel nostro piccolo tutti possiamo darci una mano, per questo mi sono impegnato a trasformare la mia azienda; Per aiutare gli Italiani, Medici ed infermieri che stanno dando la vita per tornare a vivere come prima e forse meglio di prima.” Cosa intende con -meglio di prima- ? “Intendo dire con valori diversi, nuovi, che avevamo perso: la famiglia, stare insieme, il dedicarci del tempo. Passiamo la nostra vita attaccati agli smartphone e se posso essere sincero, ad oggi dopo 2 settimane di quarantena, posso dire che a volte non ricordo neanche più dov’è. Vivo mia moglie e i miei figli a tempo pieno e sono queste le cose belle della vita”. Si, è decisamente questa l’Italia che ci piace. Forte, Unita e combattiva come non l’avevamo mai vista. Grazie all’impegno di cittadini ed imprenditori così possiamo veramente sperare in un domani migliore. Grazie mille a Job and Services per questo atto di amore dei confronti della nostra Italia.

Condividi: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...