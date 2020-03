Milano, 18 marzo 2020 – È di nuovo miracolo a Milano. Da Silvio Berlusconi a Giuseppe Caprotti, da Moncler ad Allianz, da Sapio alla Fondazione Veronesi, tanti sono i mecenati che nelle ultime ore hanno messo a disposizione i fondi necessari alla realizzazione del nuovo ospedale nel padiglione 1-2 della Fiera di Milano. Sì, proprio l’ospedale dedicato all’emergenza Coronavirus, quello che ospiterà 400 posti letto di terapia intensiva. Proprio l’ospedale che Regione Lombardia e Fondazione Fiera si sono impegnati ad aprire in 8 giorni. Il countdown, però, potrà iniziare una volta reperiti i respiratori, i medici e gli infermieri utili alla causa.

Nel dettaglio, Silvio Berlusconi ha messo a disposizione della Regione 10 milioni di euro. Soldi già sufficienti a garantire l’apertura del nuovo nosocomio, assicura Guido Bertolaso: “I 10 milioni donati da Berlusconi – sottolinea l’uomo ingaggiato dal governatore lombardo Attilio Fontana per concretizzare il progetto – sono la somma necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano”. Altrettanto hanno donato Giuseppe Caprotti e Moncler, per un totale di 30 milioni. Il primo è il figlio di Bernardo Caprotti, l’uomo che ha costruito l’impero Esselunga. Moncler, se ci fosse bisogno di presentazioni, è il noto brand dell’abbigliamento, lo stesso che pochi mesi fa si è aggiudicato una boutique in Galleria Vittorio Emanuele garantendo al Comune di Milano un canone annuo di 2,5 milioni di euro. “Milano è una città che ha regalato a tutti noi un presente straordinario. Non possiamo e non vogliamo abbandonarla – fa sapere Remo Ruffini, presidente di Moncler –. È un dovere di tutti restituire alla città ciò che fino ad ora ci ha dato. Ho manifestato all’assessore regionale Giulio Gallera la volontà di supportare questo grande progetto sin dal momento in cui è stato ipotizzato”. Prada, altra griffe della moda, ha finanziato 6 postazioni di terapia intensiva in tre ospedali milanesi: Buzzi, Sacco e San Raffaele. Tornando all’hub in Fiera, anche il gruppo assicurativo Allianz e la Sapio, multinazionale attiva anche nel farmaceutico, hanno garantito supporto. Non ultima la Fondazione Umberto Veronesi.

