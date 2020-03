Coronavirus: Finera Milano diventa ospedale: Mancano posti letto è respiratori

Il «recupero» dei respiratori per l’ospedale nella Fiera di Milano, «deve avvenire nei prossimi tre-quattro giorni, almeno l’ordine, non si può aspettare settimane»: a dirlo è stato ad Agorà l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. «Noi – ha detto Gallera – lavoriamo sulle ore. Ieri eravamo quasi a zero posti letto di terapia intensiva. Quando alle dieci è arrivata la notizia di questi trenta respiratori dalla Croce Rossa di Milano io mi sono quasi messo a piangere per la tensione della giornata e per la bellissima notizia».

Arriveranno oggi i respiratori e diverse attrezzature per la terapia ospedaliera, in consegna oggi alla Fiera di Rho grazie alla Croce Rossa che ha in campo «quotidianamente 25.000 volontari – dichiara il presidente Arosio – di cui 12.000 attivi sulle ambulanze e gli altri in servizi psicosociali, a sostegno della popolazione. Sperimentiamo tutti i giorni, nei nostri servizi, la gravità della situazione e per questo vogliamo contribuire concretamente a rendere operative le nuove postazioni di terapia intensiva che Regione Lombardia sta realizzando negli ospedali lombardi».

L’ospedale alla Fiera di Milano sarà pronto «in 10 giorni da quando riusciamo a recuperare i respiratori» aveva detto solo nel pomeriggio l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

«Bertolaso ha contatti e relazioni in tutto il mondo, contiamo che possa avere i canali per acquisire il materiale».

Intanto il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali ha detto che i padiglioni 1 e 2 del Portello a fieramilanocity sono messi a disposizione per affrontare l’emergenza coronavirus. Oltre 20.000 i metri quadri di superficie dove verranno allestiti moduli/container appositamente attrezzati e capaci di ospitare fino a 10 pazienti ognuno, di cui 4 per la terapia intensiva e 6 per quella sub-intensiva, realizzando complessivamente circa 400 posti letto destinati alle cure dei pazienti coinvolti nell’emergenza Covid-19.

«Avrà quattrocento posti letto il nuovo ospedale che la Regione Lombardia progetta di creare nei padiglioni della Fiera di Milano. Si tratta di due padiglioni rispettivamente di 12 mila metri quadrati e di 13 mila metri quadrati, che sono dotate anche di un ristorante».