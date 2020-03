Coronavirus: farmaco guarisce 3 malati su 4 “Sappiamo guarirlo”, annuncio del virologo francese

PARIGI – “Sappiamo come guarire i pazienti dal coronavirus”: lo annuncia in esclusiva a Les Echos il virologo francese Didier Raoult, direttore dell’Istituto Mediterraneo per le infezioni di Marsiglia, nel sud della Francia.

Raoult ha pubblicato i risultati del suo test clinico sul trattamento del coronavirus con la clorochina, farmaco utilizzato per la prevenzione e nel trattamento della malaria. Tre quarti dei pazienti infettati non sono risultati più portatori del virus dopo sei giorni di cura con il Plaquenil, uno dei nomi commerciali della