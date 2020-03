Coronavirus, 11mila in Spagna, 8mila in Germania

Mentre il numero dei contagi continua a salire in tutta Europa, con Spagna e Germania che, dopo l’Italia, fanno registrare i numeri più alti con rispettivamente 11mila e 8mila casi, anche il governo della Gran Bretagna si arrende all’evidenza e, con 2mila persone infette, dichiara “guerra” al coronavirus. Londra raccomanda di evitare i viaggi all’estero per 30 giorni. La regina Elisabetta, 94 anni fra un mese, si isola da giovedì fino a dopo Pasqua nel castello di Windsor. E il consigliere scientifico del premier Boris Johnson, sir Patrick Vallance, mentre il numero delle vittime sale a 67, ha detto che le autorità ritengono “ragionevole” stimare che 55mila persone abbiano già contratto il virus e valuterebbero come “un buon risultato limitare il numero di morti a 20mila” nel Paese alla fine della pandemia. Proprio il premier britannico sottolinea che per provare a frenare il contagio occorrono ormai misure “senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale” e agire “come un governo di guerra” anche sul fronte economico. “Io ho usato il sistema sanitario italiano, è eccellente, il problema non è il lsistema sanitario, bensì il numero dei pazienti”.

