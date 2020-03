Brescia, ecco come vengono gestiti gli 8 milioni di Euro

ASST GARDA (Desenzano/Gardone/Manerbio) n. 5 posti: 300mila euro

ASST BRESCIA (Spedali Civili): n. 15 posti: 900mila euro

POLIAMBULANZA BRESCIA: n. 15 posti: 900mila euro

ASST VALLECAMONICA (Esine): n. 5 posti: 300mila euro

ASST FRANCIACORTA (Chiari/Iseo): n. 2 posti: 300mila euro

Gli altri ulteriori 20 posti che si stanno ricavando al Civile di Brescia sono stati finanziati dalla Fondazione Spedali Civili.

Sempre agli ospedali bresciano abbiamo fornito attrezzature per circa 377mila euro. Una dei primi interventi deliberati e realizzati è stato un contributo alle associazioni aderenti al 118 di città e provincia, sono stati erogati 500mila euro alle stesse tramite Areu.

Veniamo al capitolo ordini di materiali ed attrezzature salvavita e non e di materiali di protezione e di sanificazione.

In essere ad oggi ordini per circa 2,7 milioni di attrezzature da destinare agli ospedali e 773mila euro di materiali di protezione e sanificazione da destinare soprattutto alle realtà sanitarie/assistenziali non ospedaliere, che stanno particolarmente soffrendo essendo tutti gli sforzi istituzionali dedicati al comparto ospedaliero.

Qualcosa è già arrivato ed è stato distribuito, con l’aiuto di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Ogni giorno sul giornale raccontiamo e documentiamo le consegne.

Prezioso il contributo di Giancarlo Turati, delegato Aib alla Protezione Civile, che ha messo a disposizione la sua struttura aziendale per gestire la logistica e di Bortolo Agliardi, presidente degli Artigiani Bresciani, che ha messo a disposizione magazzino e personale.

Un milione di euro è a disposizione, nelle casse del fondo, per favorire il reperimento di personale medico ed infermieristico, stiamo procedendo testando diversi canali nella speranza di riuscire a reclutare forze a supporto dell’immane lavoro del personale in prima linea.

La cabina di regia lavora incessantemente per trasformare la generosità dei bresciani in aiuti concreti, lottando contro mille ostacoli ma con la consapevolezza che dietro ogni telefonata, ogni trattativa, ogni sforzo, ci sono 40mila donatori, c’è una terra, la terra bresciana, che non si piega e lotta con tutte le sue forze per combattere questa battaglia.