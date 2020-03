Alessia Buggini Personal Trainer Italia

L’intervista di oggi è con Alessia Buggini assistente di volo per una delle più importanti compagnie aeree Italia. La sua vita come un paradigma tra spazio tempo indefinito, al centro del suo equilibrio un gioco, una forte attrazione per il bodyfitness. Il suo segno zodiacale è Toro Alessia ci dice: “un giorno spero di incontrare il mio idolo preferito: Robert De Niro” tra premi importanti vinti troviamo: Miss Lazio Opes Assoluto Opes Europei IBFA Ludus maximus ifbb. Il suo sogno nel cassetto gestire una palestra tutta sua… sì anche perché i requisiti ci sono Alessia è una Personal

Trainer di successo amata da molti Fan. Il suo motto: No pain no gain. Tra cento anni vorrebbe essere ricordata come un esempio da seguire

Alessia parlaci raccontaci la tua storia dall’inizio.

Ho iniziato x gioco spinta da una persona che mi ha notata in palestra questa primavera e mi ha letteralmente catapultata sul palco. E in sole 2 gare mi sono ritrovata ad essere miss Lazio Opes per poi vincere gli Europei Ibfa e due settimane fa addirittura prima al Ludus Maximus Ifbb come bodyfitness. Ed è solo l inizio …di una bella avventura. Nel luglio 2018 con la vittoria al Ludus ho l accesso ai Campionati Italiani Ifbb. E poi vedremo col mio coach le altre competizioni a cui partecipare.

Oggi guardandoti allo specchio come ti definisci?

Una donna semplice amante dello sport a 360 gradi decisa ed ottimista. Per me il bicchiere è sempre mezzo pieno.

Ci racconti tutto dall’inizio come ti sei avvicina a questo sport?

Per gioco perché mi hanno detto che ero geneticamente predisposta per questo tipo di sport.

Cosa ti piace di questo sport?

La disciplina…io provengo dal ciclismo e la disciplina è fondamentale. Dato il grande impegno che richiede sotto tutto i punti di vista dal workout amo alimentazione. Non è uno sport x tutto. Ci vuole carattere

Cosa significa per te essere bella? Esserlo innanzitutto dentro. Tu ti senti bella? Si Credi in Dio? o meglio a cosa credi? Credo in me stessa. Pensi che questo spot ti abbia cambiato? Mi ha fatto capire che non c’è età per sentirsi belle. Molte volte si sente parlare di un eccessivo utilizzo di integratori tu cosa ne pensi a riguardo? Il giusto… come un tutte le cose. Ci sono stati momenti scoraggianti in cui stavi per mollare tutto? Più che altro con l alimentazione ho avuto momenti di default…a ridosso della gara è tutto pesato e controllato…mette a dura prova i nervi. Credi nell’amore? Certo sempre… il tuo rapporto con l’ambizione? L ambizione è come il sale. Non può mancare se si vogliono raggiungere degli obiettivi… Come definisci il tuo stile o meglio che capo di abbigliamento non deve mai mancare nel tuo guardaroba? Abbigliamento sportivo naturalmente Sei ottimista o pessimista sul futuro? Ottimista Chi sono dei riferimenti o una persona in particolare che ti ha aiutato a nei momenti più difficili? I miei genitori Un ultima domanda … il senso della vita? Viverla