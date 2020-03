Un farmaco sperimentale ha aiutato un paziente coronavirus negli Stati Uniti?

Il 26 febbraio, come sembra secoli fa nella pandemia in corso, il Davis Medical Center dell’Università della California a Sacramento ha finalmente ottenuto i risultati dei test RNA che confermano che un paziente gravemente malato che stava curando da una settimana aveva il coronavirus nel 2019 (COVID-19) . (Ci sono voluti 4 giorni prima che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie accettassero di valutare i campioni dei pazienti perché la persona non soddisfaceva i rigidi criteri stabiliti dall’agenzia e altri 3 giorni affinché il risultato tornasse.) , che per motivi di privacy i fisici della UC Davis si riferiscono solo a loro, ma che è stata descritta come una donna dal governatore della California e dai funzionari sanitari statali, è stato il primo probabile caso di diffusione della comunità statunitense, il che significa che la fonte della sua infezione non era nota: non aveva viaggiato al di fuori degli Stati Uniti in un’area infetta o era stata in contatto noto con un caso confermato.

La difficoltà che il centro medico ha dovuto affrontare per acquisire un test per il suo paziente ha ricevuto un ampio controllo mediatico , ma il suo destino è in gran parte sfuggito all’avviso: dopo che le sue condizioni sono diminuite, i medici della UC Davis si sono assicurati quello che è noto come permesso di uso compassionevole dalla Food and Drug Administration per testare un esperimento farmaco sul loro paziente al di fuori di una sperimentazione clinica. Il farmaco, remdesivir prodotto da Gilead Sciences, è somministrato per via endovenosa. Diversi studi randomizzati e controllati con placebo su remdesivir per COV-19 sono attualmente in corso in Cina e negli Stati Uniti e tutti sono alla ricerca di rapidi suggerimenti sul funzionamento del farmaco: una nuova prestampa oggi sull’uso del farmaco in tre pazienti COVID-19 è sollevare domande sul suo valore finale .

Remdesivir paralizza un enzima chiamato RNA polimerasi che viene utilizzato da molti virus per copiarsi; non ha come target specifico SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19. Ma ha funzionato bene in provette e studi su animali su coronavirus umani, cugini di SARS-CoV-2 chiamati sindrome respiratoria acuta grave e sindrome respiratoria del Medio Oriente, che causano condizioni respiratorie simili. (Anche l’Ebola è un virus RNA, ma un test di remdesivir nella Repubblica Democratica del Congo dell’anno scorso ha dimostrato che non ha funzionato per quella malattia.)

George Thompson, uno specialista in malattie infettive presso il centro medico, faceva parte del team che si occupava del paziente californiano e parlava con Science Insider del caso. Questa intervista è stata curata per chiarezza e lunghezza; le informazioni aggiuntive aggiunte da Science Insider sono tra parentesi.

D: Quando ha iniziato il paziente con remdesivir?

A: Dalla diagnosi alla terapia, circa 36 ore, che è molto breve per l’approvazione di emergenza di un farmaco sperimentale.

D: Quanto era malato il paziente?

A: Pensavamo che sarebbero morti.

D: Hai fatto l’ossigenazione extracorporea della macchina (ECMO)? [Questo è un tipo di polmone artificiale che rimuove il sangue, pompa l’ossigeno al suo interno e lo restituisce al corpo. È stato ampiamente utilizzato in Cina per salvare alcuni pazienti COVID-19 in condizioni critiche.]

A: Avevamo iniziato quelle conversazioni per vedere come lo avremmo fatto logisticamente, ed erano molto vicine al bisogno, ma la loro salute ha iniziato a cambiare. Ogni anno abbiamo alcuni casi gravi di influenza che finiscono con l’ECMO, ma a nessuno piace farlo. Quei pazienti sono così malati e richiedono molto tempo, molte risorse. Ma lo facciamo se ne abbiamo bisogno. E noi eravamo disposti a farlo per quel paziente.

D: Un vero accenno di antivirali per le malattie acute è che se li inizi in ritardo, non funzionano. Pensi che il punto in cui le hai dato il trattamento sia stato abbastanza presto per farlo funzionare?

A: Penso di sì. Un requisito era che il paziente dovesse sottoporsi a un test positivo [che mostra la presenza di SARS-CoV-2] prima di iniziare il farmaco per assicurarsi di non aver spontaneamente già eliminato il virus. Il giorno dopo l’infusione del farmaco, sono costantemente migliorati. Non posso provare che sia correlato. Vorrei che fossimo stati in grado di eseguire test PCR seriali [reazione a catena della polimerasi] del loro sangue, ma non potevamo a causa della mancanza di risorse. Con la maggior parte dei farmaci sperimentali testati su, diciamo, le scimmie macaco, c’è una bella correlazione tra la somministrazione del farmaco e un calo della quantità di virus nel sangue. Questo è quello che speravamo di poter vedere in questo paziente.

[La PCR può amplificare una piccola quantità di RNA virale in modo che possa essere rilevato ed è la base della maggior parte dei test SARS-CoV-2.]

D: Cosa intendi per mancanza di risorse?

A: La contea ha avuto solo 20 test di coronavirus per l’intera contea. Quel paziente aveva già un’infezione confermata e non era una priorità per usarli.

D: Non potresti prelevare campioni di sangue seriali, conservarli e guardarli in seguito?

A: Abbiamo tutti quei campioni salvati nel nostro ospedale locale e saremo in grado di fare i test la settimana prossima da quello che mi è stato detto. Finalmente abbiamo il nostro test [SARS-CoV-2] preparato in casa e funzionante e penso che racconterà di più sulla storia. Se le cadute nelle loro cariche virali sono temporalmente correlate a remdesivir, è un argomento molto più avvincente di, Hanno vissuto, quindi deve aver funzionato. Ma ancora una volta, ho sentito storie secondo cui molti pazienti COVID-19 hanno solo il virus nei loro campioni respiratori e non nel loro sangue.

D: Quando ti aspetteresti di vedere quel calo della carica virale se fosse dovuto a remdesivir?

A: Entro le prime 24 ore vuoi davvero vedere un [grande calo]. Ma penso che abbiamo molto da imparare su questa malattia.

D: Il paziente è stato dimesso?

A: Per proteggere la privacy, diciamo solo che stanno andando bene.

D: Hai trattato altri pazienti presso il UC Davis Medical Center che hanno confermato COVID-19?

A: Sì, ma avevano una malattia moderata ed era abbastanza lieve da poter tornare a casa. Nessuno si sarebbe qualificato per l’uso compassionevole di remdesivir, che viene somministrato solo a pazienti con malattia grave.

D: Questo è un enigma, tuttavia, poiché remdesivir ha le migliori possibilità di lavorare in pazienti che sono trattati in anticipo, prima che la malattia diventi grave.

A: Per la maggior parte delle malattie infettive, penso che prima iniziamo le droghe, meglio è. Ma è una domanda di rischio contro beneficio. E se questo farmaco causasse tossicità epatica nel 50% delle persone e lo dessimo a qualcuno che probabilmente avrebbe fatto bene senza di essa?

[Gli studi clinici in corso esamineranno tutte le fasi della malattia.]

D: Stai pianificando di testare altri farmaci sperimentali per COVID-19?

A: Siamo già stati contattati da un sacco di aziende con diversi composti. Quindi, penso che saremo in grado di offrire a chiunque abbia confermato COVID-19 un protocollo sperimentale in uno studio clinico. C’è molto interesse per la clorochina e l’interferone con Kaletra.

[La clorochina è un antimalarico, l’interferone è un messaggero del sistema immunitario e Kaletra è una combinazione di due inibitori della proteasi usati per trattare l’infezione da HIV.]

D: Quello che hai visto è stato spaventoso?

A: Beh, può essere grave. Il mio laboratorio di ricerca lavora su un patogeno, il fungo Coccidioidomicosi , che deve essere studiato in un laboratorio BSL-3 [livello di sicurezza 3]. Quindi sono abbastanza abituato a indossare tutta l’attrezzatura. [BSL-3 è il secondo livello più rigoroso di contenimento.] C’è molta paura in ospedale. Gli infermieri devono parlarne molto. E i terapisti respiratori vogliono parlare molto di cosa farai per un paziente che è su un nebulizzatore [una macchina che trasforma le medicine liquide in una nebbia].

D: Molte persone parlano di questa malattia con grande autorità sulla base dei rapporti che hanno letto. Il mio senso di questo virus è che è davvero brutto per le persone che hanno più di 80 anni e per le persone che hanno malattie cardiache, diabete, ipertensione, ma per la maggior parte delle persone sane, sarà come un’influenza. In genere non fa molto per i bambini. È questa la tua percezione di aver visto la malattia?

A: Questa è la mia percezione generale basata sulla letteratura e su ciò che sappiamo della virologia, ma è piuttosto presto, giusto? Abbiamo avuto una capacità di test così scarsa, non credo che abbiamo davvero esperienza clinica con l’ampiezza della malattia. La nostra prima coppia di pazienti è stata, di mezza età, in buona salute. Ma ancora una volta, sai, se ne hai una versione molto minore, probabilmente non cercherai alcuna cura. Quindi quella parte dell’iceberg — non credo che avremmo ancora avuto un’esperienza clinica.

* Correzione, 13 marzo: a causa di un errore di trascrizione, una versione precedente di questa storia diceva che Thompson studia il coxsackievirus. I riferimenti di Thompson al paziente sono stati cambiati nella loro lingua originale.

