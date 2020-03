Silvio Berlusconi dona 10 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale da campo da quattrocento posti nei padiglioni 1 e 2 della ex Fiera di Milano al Portello. Il fondatore di Forza Italia e proprietario di Mediaset “ha deciso di mettere a disposizione di Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro – spiega una nota ufficiale del suo staff di Forza Italia – necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano o, eventualmente, per altre emergenze”. La notizia arriva nel giorno in cui è atteso il parere del commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri sulla realizzazione del progetto, che il governatore lombardo Attilio Fontana ha deciso di affidare a Guido Bertolaso.

fonte: repubblica.it