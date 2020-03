Secondo i professori esperti Francesi l’ibuprofene può aggravare il coronavirus

Come riportato dalla cnn Il ministero della salute francese ha suggerito che i popolari antidolorifici antinfiammatori come l’ibuprofene potrebbero peggiorare gli effetti del coronavirus , sollevando dubbi su quali farmaci da banco le persone dovrebbero prendere per trattare i sintomi della malattia.

Il ministro della sanità Olivier Veran, che ha anche lavorato come neurologo, ha twittato sabato che “l’assunzione di farmaci antinfiammatori (ibuprofene, cortisone …) potrebbe essere un fattore aggravante dell’infezione. Se hai la febbre, prendi il paracetamolo. sta già assumendo farmaci antinfiammatori o, in caso di dubbi, chiedi consiglio al medico. “

Il suo suggerimento è stato criticato da alcuni esperti di salute, che hanno citato la mancanza di prove pubblicamente disponibili che suggeriscono un legame tra ibuprofene ed effetti avversi del coronavirus. Al momento non ci sono prove scientifiche pubblicate che il virus sia aggravato dall’ibuprofene.

che sono stati identificati “gravi effetti avversi” legati all’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) – la famiglia di farmaci che include l’i buprofene – con pazienti affetti da Covid-19, in casi potenziali o confermati. “

del ministero . Il paracetamolo è in genere noto negli Stati Uniti come paracetamolo.

Il tweet di Veran è stato ampiamente condiviso, in particolare in Francia, e il consiglio ha sollevato dubbi sull’impatto dell’ibuprofene nel trattamento del virus. La CNN ha contattato il ministero della salute francese per un commento.

“Profondamente preoccupato per questa affermazione audace”, ha dichiarato su Twitter Muge Cevik, ricercatore presso la Divisione di infezione e salute globale dell’Università di St. Andrews. “Non ci sono prove scientifiche di cui sono a conoscenza che l’ibuprofene [causa risultati peggiori] in # COVID19”.

“Non credo che abbiamo avuto prove certe che suggeriscano che [l’ibuprofene che aggrava Covid-19] è una preoccupazione a questo punto”, ha detto la dott.ssa Yvonne Maldonado, professore di pediatria ed epidemiologo delle malattie infettive presso la Stanford University in California.

Ma altri esperti hanno suggerito che il consiglio di Veran è in linea con la guida generale di alcuni paesi sugli antidolorifici antinfiammatori come l’ibuprofene, anche se la loro specifica connessione con il coronavirus non è chiara.

“Vi è una buona ragione per evitare l’ibuprofene in quanto potrebbe esacerbare la lesione renale acuta causata da qualsiasi malattia grave, inclusa la grave malattia di Covid-19. Non esiste ancora alcun motivo aggiuntivo ampiamente accettato per evitarlo per Covid-19”, Rupert Beale, leader del gruppo in Biologia cellulare delle infezioni presso il Francis Crick Institute del Regno Unito, ha dichiarato al Science Media Centre del Regno Unito.

I FANS potrebbero influenzare il modo in cui Covid-19 si lega alle cellule umane, secondo il dottor Yogen Kanthi, assistente professore di cardiologia all’Università del Michigan, che studia l’infiammazione.

“Ci sono dati provenienti da studi scientifici di base che hanno dimostrato che Covid-19 stesso si lega a una proteina sulla superficie delle cellule chiamata ACE2”, ha detto. “Esiste il rischio ipotetico che somministrare FANS come l’ibuprofene possa aumentare i livelli di ACE2 mostrati nei modelli animali, ma non nei pazienti.”

Gli esperti hanno anche affermato di non aver visto alcuna prova riguardo alla dichiarazione di Veran sul cortisone come fattore aggravante di Covid-19. “I dati non sono abbastanza chiari”, ha detto Kanthi.

Potrebbe esserci un rischio nel sopprimere la risposta immunitaria necessaria per combattere l’infezione, secondo Maldonado, “Ma non credo che ci siano prove finora per suggerirlo.”

Diversi medici e ricercatori hanno affermato che sono necessarie ulteriori prove prima che vengano tracciati collegamenti tra ibuprofene e sintomi di Covid-19, e i pazienti a cui sono stati prescritti farmaci antinfiammatori per problemi di salute a lungo termine dovrebbero parlare con i loro medici prima di cambiare qualsiasi farmaco.

Il paracetamolo “generalmente preferito” rispetto all’ibuprofene

L’ibuprofene, un FANS, è spesso usato per trattare la febbre, uno dei sintomi più comuni del virus.

“La maggior parte dei decessi per Covid-19 sono stati tra le persone anziane e quelle con patologie sottostanti come le malattie cardiovascolari. Sappiamo già che i FANS dovrebbero essere prescritti con cautela per le persone che hanno patologie sottostanti”, Charlotte Warren-Gash, professore associato di Epidemiologia, London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha detto.