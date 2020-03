Diamond Princess, arrivati in Italia il comandante Gennaro Arma e tutto l’equipaggio

Il comandante della nave Diamond Princess, Gennaro Arma, ed i 15 membri italiani dell’equipaggio (tutti risultati negativi al secondo test del coronavirus), sono rientrati in Italia e sono stati accolti all’aeroporto di Fiumicino dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Arma e l’equipaggi sono arrivati con un volo di linea Alitalia da Tokyo, e sono sbarcati a Fumicino intorno alle 19.30. Subito dopo hanno ricevuto il benvenuto del ministro degli Esteri in una sala del Cerimoniale di Stato.”Siamo molto contenti di essere rientrati e di essere in Italia. Non vediamo l’ora di abbracciare le nostre famiglie in questo momento. E’ stata un’esperienza impegnativa, unica nel suo genere, ma alla fine è andato tutto bene. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la nomina a Commendatore. Adesso andiamo a casa”.

Entrambi con la mascherina, il ministro e il comandante si sono salutati sfiorandosi il gomito.Il comportamento del capitano, originario del comune di Sant’Agnello, sulla costiera sorrentina, è stato lodato dai 3.700 passeggeri della nave e dalla stampa internazionale, a riconoscenza del supporto morale e organizzativo offerto lungo il periodo di emergenza sanitaria a bordo della nave ormeggiata nella baia di Yokohama.

Il Comandante e i membri dell’equipaggio hanno trascorso un periodo di quarantena di due settimane a bordo della nave e altri 14 giorni al centro ospedaliero di Wako, a nord di Tokyo.