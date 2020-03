Coronavirus, L’Italia che non rispetta le regole: “Denunciati oltre 7mila, il 12,5 % in più in due giorni”

Plauso dell’Oms alle misure prese in Italia con il virus, mentre aumentano i controlli e le persone denunciate perché trovate fuori casa senza motivo: quasi ottomila i denunciati, più 13,5 in due giorni. E desta preoccupazione il caso di Torino: torna infatti positivo il paziente 1 dichiarato guarito che quindi torna in isolamento

E intanto l’Organizzazione mondiale della sanità parla del nostro paese con commenti positivi: “L’Italia è uno dei Paesi più colpiti, ed è ora la piattaforma di know how in Europa. Quello che stiamo imparando in Italia servirà anche all’Europa e a tutto il mondo. Dobbiamo lavorare mano nella mano, imparando ogni giorno, in ogni settore”. A dirlo Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha aggiunto: “Ho incontrato nelle scorse settimane le autorità italiane e vorrei ribadire ancora una volta il mio apprezzamento al ministro della Salute Roberto Speranza per la trasparenza nel condividere i dati”.

Dorit Nitzan, coordinatrice per le Emergenze sanitarie dell’Oms Europa, ha poi fatto notare che “l’Italia ha una popolazione con più anziani di altri Paesi, ad esempio la Corea del Sud ha più giovani e più donne. È un elemento che fa molta differenza e anche per questo dobbiamo sempre guardare alle situazioni singole, paese per paese”.

E mentre arrivano i commenti positivi dell’Oms continua ad esserci gente che ignora le disposizioni per contenere il virus.

C’è stato infatti un nuovo e netto aumento del numero delle persone controllate e denunciate per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” durante i controlli sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus.

approfondisci su