Coronavirus 17 Marzo : 2.989 positivi in più, 192 i guariti e 345 i morti”

Ancora nuovi contagi, ancora vittime del Corona, ancora persone che guariscono e diventano negative. Secondo i dati forniti da Angelo Borrelli capo della Protezione civile oggi sono guarite 192 persone (2.941 in totale), i positivi in più rispetto a ieri sono 2.989 che portano il totale a 26.062. Di queste 2.060 sono ricoverate in terapia intensiva, il 10% del totale. Le persone morte sono 345 che portano il totale a 2503 dall’inizio della pandemia.

A questo punto in Italia si contano 26.062 malati di coronavirus (+2.989 su ieri), cui si aggiungono 2.941 guariti (+192) e 2.503 decessi (+345). E’ quanto illustrato dal commissario all’emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa di oggi. Il numeri di casi totali balza a 31.506, una crescita di 3.526, superiore a quella di ieri.

La zona più colpita dal virus è la lombardia dove ad ora si contano 16.620 contagi, 1.640 decessi, il dieci per cento, di cui 220 da ieri. Lo ha dettoi oggi l’assessore al welfare Giulio Gallera durante il quotidiano punto informativo da Palazzo Lombardia sulla diffusione del coronavirus.

“Abbiamo consegnato mascherine ffp2 e ffp3 pari al 32,5 per cento del totale, il 40 per cento dei guanti e l’80 per cento degli indumenti protettivi” ha detto il capo della protezione civile Borrelli