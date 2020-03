Per la prima volta al mondo, viaggiatori possono partecipare ad una spedizione nel punto più profondo degli oceani

C’era una volta raggiungere la vetta più alta della Terra era considerata un’impresa raggiungibile solo da pochi eletti.

Avanti veloce ad oggi.



Sebbene rimanga uno sforzo costoso – e talvolta mortale – è logisticamente abbastanza facile da organizzare. Oltre 4.000 avventurieri sono saliti sulla cima del Monte Everest, secondo il British Mountaineering Council .

Allora, che cosa è un intrepido esploratore dilettante che ha sete di tutte le cose rare e superlative da fare?

Viaggia nella direzione opposta, ovviamente, a Challenger Deep. Seduto a una profondità di 10.928 metri (35.853 piedi), è ampiamente considerato il punto più profondo degli oceani del mondo.



In una prima compagnia al mondo, la compagnia di viaggi EYOS Expeditions ha collaborato con la società di immersioni subacquee privata Caladan Oceanic per offrire ai membri del pubblico l’opportunità di unirsi a una spedizione imminente e tuffarsi sul fondo della fossa delle Marianas nell’Oceano Pacifico occidentale.

Quanto è rara questa esperienza? Secondo EYOS, solo sette persone sulla terra hanno visitato Challenger Deep. (Il regista di Hollywood James Cameron è solo uno di loro.)

Ecco il problema: la compagnia sta invitando solo tre persone a unirsi al viaggio. Il personale dice a CNN Travel che viene offerto in base al principio “primo arrivato, primo servito” e non sta rilasciando alcun dettaglio sul costo. Ma è sicuro supporre che sarà un minimo di $ 100.000, dato che ci si aspettava che le immersioni al Titanic costassero ai viaggiatori tra $ 100.000 e $ 200.000 a persona.

Quattro ore sul fondo del mare

I tre viaggiatori, chiamati “Specialisti di missione”, trascorreranno circa otto giorni con la spedizione Ring of Fire, che è gestita da EYOS e Caladan Oceanic.

Ogni immersione sottomarina impiegherà fino a 14 ore. La discesa, che supera le sette miglia, dura più di quattro ore. I subacquei trascorreranno fino a quattro ore sul fondo del mare, dove potranno esplorare e potenzialmente filmare l’ambiente circostante.

“Questa è la destinazione più esclusiva sulla Terra”, afferma Rob McCallum, socio fondatore di EYOS Expeditions, in una nota.



“Attualmente, solo tre spedizioni con equipaggio sono mai state fatte sul fondo di Challenger Deep e più persone sono state sulla luna che sul fondo dell’oceano.”

Gli specialisti di missione saliranno a bordo della nave esplorativa hadal, DSSV Pressure Drop, nel giugno 2020 – EYOS afferma che la data esatta deve essere confermata – ad Agat, Guam. Ci vuole quindi una giornata in mare per raggiungere la Fossa delle Marianne.

Contenuto relativo L’esploratore Victor Vescovo completa la missione di tuffarsi nei punti più profondi degli oceani del mondo La spedizione utilizzerà il sommergibile, fattore limitante di Caladan Oceanic, che è stato testato a pressione in una camera a 14.000 metri e si è già tuffato cinque volte sul fondo della fossa delle Marianne. EYOS afferma che è l’unico veicolo mai costruito in grado di effettuare immersioni multiple a tutta la profondità dell’oceano. “Gli occupanti del sommergibile sono completamente protetti dalla sfera di titanio spessa 90 mm e non subiscono alcun cambiamento di pressione o stress fisiologico”, afferma la dichiarazione che annuncia il viaggio.



Sedili comodi, telecamere ad alta definizione Di conseguenza, non è richiesto alcun addestramento pre-partenza formale, sebbene gli Specialisti di missione riceveranno una completa imbarcazione e suborientamento come parte dei preparativi pre-immersione.

“L’interno del sottomarino è silenzioso, pacifico e molto rilassante. Il sottomarino ha due comodi sedili, tre porte panoramiche e telecamere” surround “ad alta definizione”, afferma McCallum. “A bordo, gli specialisti di missione saranno membri del team pienamente integrati e liberi di lavorare a fianco del nostro operatore sonar / mappatori oceanici, tecnici sommergibili, team di produzione cinematografica, gestione delle spedizioni e ufficiali di nave per ottenere una visione delle complessità e delle sfide dell’esplorazione hadal ,” lui dice.

Contenuto relativo

The Explorers Club: all’interno del gruppo di avventurieri più elitario del mondo

Non ti preoccupare. Anche gli intrepidi esploratori hanno bisogno di un po ‘di tempo libero. McCallum dice che quando non si immergono, i membri della spedizione possono rilassarsi guardando un film, andando in palestra, leggendo o andando allo “Sky Bar” per un tramonto.

L’immersione fa parte di una spedizione Ring of Fire di sei mesi molto più lunga EYOS e Caladan Oceanic sono operativi, a seguito della spedizione Five Deeps effettuata lo scorso anno, che ha visitato gli abissi cavernosi negli oceani Pacifico, Indiano, Meridionale, Artico e Atlantico un periodo di 10 mesi.

“La sua missione collettiva è quella di verificare e testare i punti più profondi possibili, raccogliere e analizzare campioni scientifici ed estendere la conoscenza del genere umano sull’ambiente più estremo della Terra, afferma Ben Lyons, CEO di EYOS Expeditions.

Ti interessa unirti? Contatta Expeditions EYOS per i prezzi e ulteriori informazioni.