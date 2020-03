Milano ringrazia Fedez-Ferragni per L’ex campo sportivo del San Raffaele

Lavori in corso per il nuovo reparto di terapia intensiva che si sta creando all’esterno dell’ospedale San Raffaele di Milano grazie alla raccolta fondi promossa da Chiara Ferragni e Fedez e che ha già superato i 4 milioni, che serviranno anche per aiutare altri ospedali impegnati nell’emergenza coronavirus. Il nuovo reparto è dentro una tensostruttura che già copre l’ex campo sportivo dell’università Vita-Salute San Raffaele e dovrebbe essere pronto entro due settimane.

Condividi: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...