Milano coronavirus affossa le borse : -8%. Fca e Maserati, fabbriche chiuse

Milano, 16 marzo 2020 – Comincia malissimo la settimana borsistica per la Borsa di Milano: il Ftse Mib all’avvio segna un ribasso dell’1,69% a 15.696 punti. In avvio solo 21 titoli fanno prezzo. Pochi minuti dopo l’apertura Piazza Affari peggiora sensibilmente: l’indice Ftse Mib cede il 5% circa a 15.147 punti. Congelati dieci titoli. Poi amplia le perdite e va a picco: – 8%. In profondo rosso anche i listini di Parigi – 10%, Londra – 7,7% e Francoforte – 8%.

Lo spread ha aperto a 238 punti per poi sfondare quota 250 fino a 269. L’euro in apertura di giornata ha fatto segnare 1.1147 sul dollaro.

La Fed non basta

Non è bastato dunque il piano da 700 miliardi annunciato dalla Fed per dare respiro alle Borse. Anche i mercati asiatici sono tutti in rosso alla ripresa delle contrattazioni dopo l’ultima settimana nera: tutto questo mentre i dati provenienti dalla Cina segnano un tracollo dell’economia nei primi due mesi dell’anno a causa dell’epidemia di coronavirus (-13,5% la produzione industriale; -20,5% le vendite al dettaglio; -24,5% gli investimenti in attività). La peggiore è Sydney, dove l’indice Asx 200 crolla del 9,7% e chiude a 5002 punti, trainata al ribasso dai titoli bancari, dopo un’apertura in calo di oltre sette punti percentuali, mentre Hong Kong segna un ribasso del 4,03%. Arretra anche Tokyo, con l’indice Nikkei 225 in ribasso del 2,46% dopo la riunione di emergenza della Bankof Japan, che ha annunciato nuove misure contro l’emergenza coronavirus, ma ha lasciato inalterati i tassi di interesse. Viaggiano oltre il 3% di ribasso sia Singapore che Taiwan, in calo rispettivamente del 3,59% e del 4,11%, mentre più contenuti sono i cali delle Borse cinesi, dopo l’iniezione di liquidità operata oggi dalla banca centrale e le promesse di una “gamma di misure” per sostenere l’economia pronunciate ieri: Shanghai cede il 3,40%, a 2.789,25 punti, mentre Shenzhen il 4,83%, a 1.712,02. La Banca centrale cinese ha deciso venerdì l’iniezione di liquidità da 550 miliardi di yuan (78,8 miliardi di dollari) col taglio di 0,5-1% della riserva obbligatoria; oggi ha immesso 100 miliardi di yuan (14,28 miliardi di dollari) con la linea di credito di medio-termine (Mlf) a un anno e al tasso del 3,15%. Seul ha chiuso a – 3.19%.

Il petrolio di nuovo a picco

Prezzi del petrolio di nuovo a picco, mentre il mercato teme una frenata globale della domanda. Il future aprile sul Wti perde il 3,5% a 30,62

dollari al barile, mentre la consegna maggio sul Brent cede il 5,32% a 32,05%. I corsi del greggio riflettono anche il parallelo indebolimento del dollaro, colpito dalla mossa senza precedenti della Fed: il biglietto verde è scivolato fino a 1,1154 per un euro e ora è indicato a 1,1142 da1,1070 venerdiìin chiusura.

Fca e Maserati chiudono le fabbriche per 2 settimane

Fca e Maserati sospenderanno temporaneamente la produzione nella maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa fino al 27 marzo. La decisione rientra tra le misure in risposta all’emergenza Coronavirus. Chiuderanno in Italia Melfi, Pomigliano, Cassino, le carrozzerie di Mirafiori, Grugliasco e Modena; all’estero le fabbriche di Kragujevac in Serbia e Yychy in Polonia. Il gruppo francese di pneumatici Michelin ha deciso di interrompere per una settimana la produzione dei suoi impianti in Italia, Spagna e Francia. Anche la Ducati ha deciso lo stop fino al 25 marzo: “Riapriremo più forti”.