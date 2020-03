In russia vendita del Farmaco contro coronavirus? fake o verità?

Nel video si mostra una ragazzo con una benda e occhiali scusi all’interno di una struttura, molto probabilmente per non far riconoscere la sua identità, l’autore del video non sembra specificato quindi ci sono tutti i presupposti per un fake news. In ogni modo abbiamo raccolto delle informazioni sul farmaco dalle varie fonti autentiche e accertate.

FONTE: RAINEWS.IT Una nuova speranza nel contrasto al coronavirus arriva dalla scienza. Un team di ricerca guidato da Li Lanjuan, tra i massimi scienziati cinesi schierati nella lotta al nuovo coronavirus, ha annunciato “un’importante scoperta”, ha riferito il Changjiang Daily. Si tratta dei risultati positivi emersi da due farmaci, l’abidol e il darunavir, che possono “effettivamente inibire il virus” nelle cellule in vitro, ha detto Li, professoressa alla Zhejiang University.

La scienziata ha spostato il suo team nella provincia dell’Hubei, epicentro dell’epidemia, puntando a “rafforzare il trattamento” dei nuovi pazienti. L’OMS frena: “Non ci sono farmaci efficaci” L’Organizzazione mondiale della sanità però frena. ‘Non ci sono terapie efficaci conosciute contro il 2019-nCoV (coronavirus)’, ha dichiarato un portavoce dell’Oms al Financial Times. L’organizzazione consiglia che ogn otenziale farmaco sia sperimentato regolarmente. Intanto Il numero dei casi di coronavirus accertati in Cina ha raggiunto quota 24.324, in una giornata segnata da un aumento dei contagi,che nelle ultime 24 ore hanno toccato 3.887 persone. Secondo l’ultimo bilancio, i pazienti guariti e dimessi con successo in Cina sono 898 (+268), mentre i morti sono saliti a quota 492. La provincia dell’Hubei resta il primo e principale focolaio dell’epidemia.

