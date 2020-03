Il coronavirus devasta l’economia cinese e l’incubo non è finito

dati per marzo potrebbero essere anche peggiori. “Il crollo di febbraio è stato diluito nei dati con una media di gennaio, quando la maggior parte delle interruzioni non erano ancora state avvertite”, ha dichiarato Julian Evans-Pritchard, economista cinese senior per Capital Economics. Larry Hu, capo economista cinese del gruppo Macquarie, ha affermato che la sua “ipotesi migliore” è che l’economia cinese da $ 14 trilioni contrarrà del 6% nel primo trimestre, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. “Ora è chiaro che sarebbe il peggiore in quasi 50 anni”, ha detto. L’ultima volta che la Cina ha avuto una contrazione dell’economia è stata nel 1976, quando la morte del leader del Partito Comunista Mao Zedong ha posto fine a un tumulto sociale ed economico lungo un decennio in Cina. Il colpo all’economia cinese nel primo trimestre è stato “devastante”, secondo Ting Lu, capo economista cinese di Nomura. “A nostro avviso, l’unica domanda è quanto negativo [PIL del primo trimestre] sarà.” Il governo cinese ha cercato di rilanciare l’economia incoraggiando le aziende a tornare al lavoro, sebbene in condizioni rigorose volte a prevenire un aumento del numero di casi di coronavirus. Il National Bureau of Statistics ha affermato che l’economia potrebbe migliorare nel secondo trimestre, poiché le imprese tornano al lavoro e mentre varie misure politiche, tra cui tagli dei tassi di interesse, iniezioni di liquidità e tagli a tasse e commissioni, filtrano attraverso l’economia. Ma gli analisti hanno affermato che la ripresa sarà probabilmente molto debole a causa di un picco della disoccupazione cinese, che deprimerà la spesa dei consumatori e della diffusione globale del virus, che frenerà le esportazioni anche quando le fabbriche torneranno alle normali operazioni. Il tasso di disoccupazione cinese è aumentato, fino al 6,3% a febbraio dal 5,2% a dicembre. “Questa non è la fine dell’incubo”, ha detto lunedì Iris Pang, capo economista della Grande Cina per ING. Rimbalzo improbabile presto

“La diffusione di Covid-19 … in quasi tutti i paesi significa che la domanda globale si fermerà bruscamente e le catene di approvvigionamento globali saranno ancora rotte quando le fabbriche di tutto il mondo sospenderanno le operazioni”, ha detto.

Ora ci sono stati più casi segnalati del nuovo coronavirus al di fuori della Cina continentale che all’interno, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità e delle agenzie di sanità pubblica rintracciati dalla CNN. Il virus ha già ucciso oltre 6.400 in tutto il mondo e infettato oltre 169.000, secondo una stima della Johns Hopkins University.

È probabile che anche le vendite al dettaglio si riprendano molto lentamente poiché alcune delle principali città cinesi hanno riferito casi importati di coronavirus e Pang ha aggiunto che i consumatori sono ancora cauti nell’andare nei centri commerciali e nei ristoranti.

La Lu di Nomura ha avvertito che c’era il rischio di un secondo scoppio del coronavirus a causa della pandemia globale e dell’urgente necessità per la Cina di riavviare la sua economia.

Più supporto politico

La Cina adotterà misure di soccorso più forti per contrastare l’impatto del virus, Mao Xinyong, portavoce del National Bureau of Statistics, ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa che ha accompagnato il rilascio dei dati scioccanti.

Comprenderà misure fiscali e monetarie per alleviare ulteriormente l’onere fiscale, aumentare la spesa pubblica e ridurre i costi di finanziamento, nonché politiche speciali per proteggere i posti di lavoro.

Mao ha affermato che il governo si asterrà dall’inondare il mercato di liquidità eccessiva, al fine di evitare di spingere i prezzi al consumo ancora più in alto.

La banca centrale cinese ha iniettato nuovamente liquidità nel mercato monetario, dopo aver pompato centinaia di miliardi di dollari da febbraio.

Lunedì, la Banca popolare cinese ha iniettato 100 miliardi di yuan ($ 14,3 miliardi) nel sistema finanziario offrendo prestiti a basso costo alle banche. Venerdì, la banca centrale ha annunciato che taglierà la quantità di liquidità che le banche devono detenere come riserve. La mossa pomperebbe anche 550 miliardi di yuan ($ 78,6 miliardi) nel sistema bancario.

I funzionari della PBOC hanno anche affermato che avrebbero adottato altre misure per ridurre i costi di finanziamento per proteggere l’economia.

Dopo le mosse di PBOC di lunedì, Lu prevede che Pechino prenderà ulteriori misure di agevolazione finanziaria e di allentamento delle politiche nei prossimi mesi, compresi tagli al tasso di finanziamento a medio termine e al tasso di deposito di riferimento, nonché tagli fiscali e riduzioni degli affitti per le imprese.

Ma ha anche affermato che è improbabile che Pechino lanci un imponente pacchetto di stimoli come quello durante la crisi finanziaria globale del 2008 , perché ha molto meno spazio per agire.

Il debito cinese è aumentato, il surplus delle partite correnti è diminuito e le sue riserve valutarie sono diminuite da allora . Anche l’aumento dei prezzi della carne suina a causa della peste suina ha spinto al rialzo l’inflazione. Questi vincoli hanno reso difficile ripristinare la crescita economica con credito a basso costo e ingenti prestiti, ha affermato Lu.

– Sherisse Pham ha contribuito a questo rapporto.