Milano, 16 marzo 2020 – Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, nominato consulente del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per il Coronavirus, è arrivato questa mattina a Milano, dopo aver fatto scalo all’aeroporto di Fiumicino con un volo Alitalia proveniente da Johannesburg. Mascherina a coprire naso e bocca, abbigliamento sportivo, un trolley al seguito, Bertolaso è ponto per dare il suo contribito. Inizierà subito a cercare, anche attraverso i suoi contatti, tutto il materiale che serve per allestire un ospedale del genere, a partite dai ventilatori.

Bertolaso affiancherà il governatore lombardo (ricevendo un compenso simbolico di un euro) nel progetto di costruire un ospedale per pazienti Covid-19 nelle strutture già messe a disposizione dalla Fiera di Milano. “Non ci fermiamo! Vogliamo superare ogni difficoltà per riuscire a realizzare un nuovo ospedale nei padiglioni della Fiera di Milano per i pazienti di Coronavirus – ha annunciato di Fontana –. Non intendo lasciare nulla di intentato, per questo ho chiesto al dottor Guido Bertolaso di mettere a disposizione la sua esperienza, anche internazionale, per centrare questo importantissimo obiettivo”. E

Bertolaso, pronto, ha risposto: “Come potevo non aderire alle richieste del presidente della Lombardia di dare una mano nella epocale battaglia contro il Covid-19 se la mia storia, tutta la mia vita è stata dedicata ad aiutare chi è in difficoltà e a servire il mio Paese?”. E ancora: “Se ho aperto l’ospedale Spallanzani vent’anni fa e ho lavorato in Sierra Leone durante la micidiale epidemia di ebola forse qualcosa di utile con il mio team spero di riuscire a farlo”. Bertolaso ha spiegato la sua visione decine di volte, usando sempre la stessa metafora: “Io sono un medico e quando mi chiamano perché ci sono feriti, cerco di salvare loro la vita. Quindi se è necessario passo anche con il rosso e vado contromano. Poi pagherò la multa”.