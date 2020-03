Governo mette in campo le risorse, oltre i 22 miliardi di euro 

Roma, 16 marzo 2020 – Va oltre i 22 miliardi di euro il monte risorse che il governo mette in campo nel decretone sanitario e economico anti-Coronavirus che sarà varato oggi. Il rinvio è stato deciso ieri notte, in un Consiglio dei ministri convocato come gabinetto di guerra e preceduto da una giornata di trattative e di contrasti nella maggioranza e con l’opposizione. Una vera manovra, “Cura Italia”, finanziata tutta in deficit, per tentare di arginare gli effetti drammatici del virus sulla sanità e sull’economia italiana. Intanto, la Fed ha tagliato il costo del denaro (ora i tassi sono prossimi allo zero) e ha varato un acquisto di titoli da 700 miliardi di dollari, con la speranza di sostenere l’economia Usa e ridare fiducia ai mercati.

Ecco le poste più importanti del governo Conte: 10 miliardi per gli ammortizzatori sociali e 5 di garanzia pubblica per la sospensione o il rinnovo di mutui e prestiti che dovrebbe consentire un’iniezione di liquidità da 340 miliardi di euro. La ’manovra’ non soddisfa il centrodestra, ma il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è certo della sua efficacia: “Nessuno sarà lasciato solo. Faremo ciò che è necessario per proteggere il Paese”.