Coronavirus, in America i primi test sull’uomo: 45 volontari pronti per il primo esperimento

Alla sperimentazione parteciperanno 45 volontari giovani e in buona salute: il test punta a escludere effetti collaterali gravi. I tempi per avere un vaccino valido sono comunque compresi tra un anno e 18 mesi

Inizia oggi a Seattle il primo test clinico sull’uomo di un vaccino contro il coronavirus. Lo hanno fatto sapere fonti governative Usa all’Associated Press: il primo volontario riceverà la dose del vaccino durante la giornata di lunedì 16 marzo.

UN ANNO O UN ANNO E MEZZO

Il test è stato finanziato dal National Institutes of Health e sarà effettuato al the Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle. Secondo le autorità sanitarie servirà comunque un periodo di tempo compreso tra un anno e 18 mesi per completare la sperimentazione di qualsiasi vaccino contro il coronavirus.

NESSUN RISCHIO PER I VOLONTARI

Il test coinvolgerà 45 volontari giovani e in buona salute, che riceveranno diverse dosi del vaccino studiato dal NIH in collaborazione con Moderna. Non ci sono rischi di infezione per i volontari, hanno assicurato le fonti, perché le dosi non contengono il virus stesso: obiettivo del test al momento è assicurarsi che il vaccino non provochi effetti collaterali gravi.