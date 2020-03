CORONAVIRUS: CURVA dei CONTAGI un grafico spiega i vari scenari possibili

Ebbene, si vede come i casi reali non sono subito noti, si possono scoprire solo guardando all’indietro. L’altro dato importante è che, all’inizio di un’epidemia, i casi reali possono essere molti di più di quelli che si stimano: quando a Wuhan pensavano di avere 444 positivi, ne avevano 27 volte di più. Il contrario succede quando la curva dei contagi diminuisce: sono ancora tantissimi quelli ufficiali, ma nella realtà stanno calando.

E veniamo all’Italia: anche l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) emette un bollettino che contiene un grafico analogo (si veda sopra, ndr): in blu i casi reali con la data di inizio dei sintomi e in azzurro i casi diagnosticati aggiornati al 14 marzo. Il problema con la nostra situazione è che è ancora troppo presto per costruire curve precise. Lo stesso ISS specifica in una nota che «i dati raccolti sono in continua fase di consolidamento e, come prevedibile in una situazione emergenziale, alcune informazioni sono incomplete. Il calo che si osserva nelle curve epidemiche negli ultimi due giorni, pertanto, deve essere interpretato come un ritardo di notifica e non come descrittivo dell’andamento dell’epidemia».