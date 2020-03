Coronavirus, Alzano Lombardo piange l’ostetrica Ivana: “Carattere forte e cuore grande”

La comunità di Alzano Lombardo è in lutto per la morte di Ivana Valoti, ostetrica dell’ospedale cittadino, conosciuta per aver fatto nascere i figli e i nipoti di tanti in città. “Carattere forte e cuore grande. Una parola buona per tutti e soprattutto

continua su: https://www.fanpage.it/attualita/coronavirus-alzano-lombardo-piange-lostetrica-ivana-carattere-forte-e-cuore-grande/

https://www.fanpage.it/