Qual è la follia? Dal film l’esercito delle 12 scimmie alla realtà oggi c’è da chiedersi chi salverà il mondo

le parole che ci Dovrebbero far riflettere

Tratto dal film: Siamo pochi qui… Vieni. Siamo pochi ad essere malati di mente qui. Non parlo di te, magari tu sei – chessò – tu sei veramente *YEEK YEEK* schizzato come un cavallo, ma non è per questo che sei qui. Non sei qui per questo! Non sei qui per questo! Sei qui a causa del sistema. Vedi la televisione? E’ tutta lì la questione, tutta lì la questione.

Guarda, ascolta, inginocchiati, prega! La pubblicità! Non produciamo più niente, non serviamo più a niente, tutto automatizzato: che cazzo ci stiamo a fare allora? Siamo dei consumatori Jim. Ah. Ok, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino, però se non la compri che succede? Se non la compri che cosa sei ti chiedo, che cosa?

UN MALATO MENTALE. E’ un fatto Jim, un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati incorporati, computer ad attivazione vocale…” “Non ti agitare Jeffrey, sta’ calmo!” “E’ giusto… Va bene”

Dal coronavirus ad uno dei film a L’esercito delle 12 scimmie: il futuro è storia

Con il film L’esercito delle 12 scimmie del 1995 facciamo un balzo in avanti bello grande per poi tornare indietro. Nel film recitano due grandi come Bruce Willis e Brad Pitt. Nel 2035, James Cole è un detenuto che, con la promessa della grazia, viene inviato nel passato per indagare sui fatti che hanno portato all’estinzione del 99% dell’umanità e costretto i sopravvissuti a vivere nel sottosuolo per sfuggire al contagio di un virus letale. I detenuti sono obbligati a salire in superficie con speciali tute ermetiche, correndo il rischio di venire contagiati a loro volta, per raccogliere le prove riguardo alla responsabilità di una tale catastrofe.

I capi di queste comunità sotterranee sembrano essere degli scienziati che fanno di tutto per poter, un giorno, mettere le mani sul virus originale, che intanto è mutato, per creare un antidoto e riconquistare la superficie. Tutte le prove portano a un gruppo ecologista, l’Esercito delle 12 scimmie, che avrebbe diffuso il contagio per liberare la Terra da quel cancro che ritengono siano gli esseri umani. In particolare, un murale apparso pochi giorni prima della tragedia porta la scritta Siamo stati noi (we did it). Come continua il film? Scopritelo.

La popolazione diventa estremamente aggressiva, in pochi giorni la città è deserta e lottare per rimanere in vita diventa un imperativo. Un gruppo di sopravvissuti tenta di rimanere insieme per attendere la fine dell’epidemia, ma la disperazione porta anche i sani ad atti disumani.

La trama

James Cole (Bruce Willis) è un detenuto condannato all’ergastolo che, nell’anno 2035, viene periodicamente inviato in missione sulla superficie terrestre – quel che resta dell’umanità, la cui popolazione è stata sterminata al 99% da un virus, è costretta a vivere sottoterra – per raccogliere campioni di insetti da analizzare.

Sotto la città di Philadelphia, ricoperta da un manto nevoso e abitata solo da animali – inclusi quelli fuggiti dallo zoo cittadino – gli scienziati studiano i campioni riportati da Cole per valutare lo stato della superficie. Un giorno, però, a Cole viene proposto un nuovo incarico. Poco dopo, la dottoressa Kathryn Railly (Madeline Stowe), psichiatra, viene chiamata dalla polizia per occuparsi di un uomo arrestato dopo aver mandato due poliziotti all’ospedale: si tratta di James Cole, che è stato mandato indietro nel tempo e ora sembra in preda a una crisi psicotica.

Siamo nell’aprile del 1990. Cole vaneggia della sua prigionia sottoterra, delle sue missioni come osservatore e di un futuro che lo fa sembrare completamente pazzo. Rinchiuso in un manicomio criminale, Cole entra in contatto con Jeffrey Goines (Brad Pitt), un paziente affetto da una grave forma di schizofrenia paranoide. Circondato da malati mentali, Cole fa di tutto per convincere i medici di non essere pazzo e chiede loro se conoscono L’esercito delle 12 scimmie, un’organizzazione che entrerà in azione nel futuro, causando la morte di 5 miliardi di persone fra il 1996 e il 1997