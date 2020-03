Francia, Il contagio da coronavirus si fa sentire in europa. L’Austria imita il modello italiano e blinda tutto

Il contagio da coronavirus si estende e aumenta il numero dei Paesi che adottano misure draconiane. L’Austria segue il modello italiano e chiude negozi, bar, ristoranti, limitando gli spostamenti dei cittadini. La Repubblica Ceca va di fatto in quarantena. E in Francia un ministro avverte che “probabilmente” l’epidemia colpirà più della metà della popolazione. Dall’altra sponda dell’Atlantico arriva la notizia che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al test.

In Francia “a rischio oltre metà della popolazione”

Il ministro dell’Educazione francese, Jean-Michel Blanquer, ha affermato oggi ai microfoni della radio France Info, che l’epidemia di coronavirus contagerà “probabilmente” più della metà della popolazione francese. Il ministro ha risposto a domande sul rafforzamento delle misure di confinamento annunciate dal primo ministro Edouard Philippe: “Come sapete dall’inizio – ha detto – la strategia non è quella di impedire che il virus circoli, sappiamo che passerà probabilmente da oltre una metà di noi, ma è di fare in modo che passi nel modo più dilatato nel tempo”.

L’Austria chiude tutto

Le autorità austriache applicano il modello italiano. Saranno chiusi non solo i negozi, ma anche ristoranti, che secondo una prima bozza potevano invece restare aperti fino alle 15. Lo stop riguarda anche parchi giochi e campi sportivi. Come in Italia, saranno consentiti solo spostamenti inderogabili. E’ previsto inoltre lo stop dei voli di linea verso Russia, Ucraina e Gran Bretagna. Le misure, che entreranno in vigore a mezzanotte, sono state annunciate dal cancelliere Sebastian Kurz durante una seduta straordinaria del parlamento che deve approvare i provvedimenti.

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria saranno richiamati un certo numero di cittadini che in passato hanno svolto il servizio di leva militare oppure il servizio civile negli ultimi cinque anni. Sarà inoltre prolungata la durata della leva e del servizio civile per chi la sta facendo in questo periodo.

Repubblica Ceca in quarantena

Il premier Andrej Babis ha comunicato che fino al 24 marzo rimarranno chiuse tutte le attività commerciali, ad eccezione delle farmacie, degli esercizi che vendono generi alimentari, dei benzinai e di alcune altre categorie considerate essenziali.

Trump negativo al test

Il presidente americano Donald Trump è risultato negativo al test per il coronavirus. Lo rende noto il medico della Casa Bianca. “Una settimana dopo aver cenato con la delegazione brasiliana a Mar-a-Lago – scrive il medico della Casa Bianca – il presidente resta senza sintomi”. Nella nota si conferma come la decisione di procedere al test è arrivata venerdì sera dopo “un’approfondita discussione”.

La Casa Bianca invita lo staff a evitare contatti fisici, l’Inghilterra annuncia l’autoisolamento per gli ultra settantenni anche senza sintomi e il premier spagnolo Pedro Sanchez chiude la Spagna. Le misure anrticoronavirus si estendono a macchia d’olio. Intanto Trump che aveva annunciato di aver fatto il test è risultato negativo.

Il vicepresidente americano Mike Pence ha scritto una lettera in cui invita lo staff della Casa Bianca a seguire le linee guida per ridurre la diffusione del contagio del coronavirus, evitando il più possibile “contatti fisici”. Lo riporta la Cnn. “E’ un imperativo per ognuno di noi fare la nostra parte nel prendere le dovute precauzioni per garantire la propria salute e quella dei colleghi”, scrive Pence. La notizia dopo le polemiche sul presunto non rispetto delle regole anti-contagio da parte dello stesso presidente Donald Trump.

Coronavirus: governo Gb pensa a quarantena per over 70

Il governo britannico di Boris Johsnon si prepara a imporre una prima restrizione di massa sul fronte dell’emergenza coronavirus, per ora limitata alle persone anziane, secondo notizie non ancora ufficiali. Lo anticipano vari media del Regno, ipotizzando dalla prossima settimana direttive su una quarantena obbligatoria, con auto-isolamento in casa fino a 4 mesi, per tutti i cittadini da 70 anni in su, anche senza.