Laura D’amore: Elogio ai colleghi e agli equipaggi Alitalia

Questo 2020 è cominciato in un modo abbastanza anomalo, la gente è rinchiusa in casa a causa di questo coronavirus che oltre paura e terrore, sta generando ahimè anche tanti morti. Tutte le compagnie aeree hanno cancellato i voli per l’Italia, lasciando a terra molti passeggeri: solo Alitalia ha deciso di operare sul territorio europeo cercando di portare a casa i nostri connazionali.

Vorrei fare un breve elogio ai colleghi e agli equipaggi Alitalia che ogni giorno lavorano incessantemente e senza titubanza, lasciando a casa le proprie famiglie, per far si che altre possano ricongiungersi.

È questo lo spirito che si respira presso gli aeroporti, uno sguardo tra colleghi vale più di mille abbracci e baci… è un voler dire: ce la faremo a superare tutto questo, stando uniti e portando alto l’onore del nostro tricolore e della nostra divisa.

Una mascherina ed un paio di guanti sono le uniche armi che a bordo si possono usare per combattere questo virus: la distanza di oggi servirà ad avvicinarci di più domani, come popolo e come nazione, condividendo gli stessi ideali e la stessa compagnia di bandiera. Alitalia.

AUTORE: LAURA D’AMORE