Da Chiara Ferragni, a Laura D’Amore fino a Huda Kattan: ecco classifica delle star famose e non famose che influenzano il web

Come riportato donna moderna a beauty blogger Huda Kattan svetta nella Top 10 con un costo per post di 18mila dollari, seguita da Cameron Dallas e Jennifer Selter. La prima italiana è Chiara Ferragni, sesta in classifica, con un cachet di 12mila dollari per post

Scommettiamo che siete curiosi di sapere quanto guadagna un influencer con il suo ‘lavoro’ su Instagram: si tratta ormai un mercato molto florido che sta impattando in modo importante sulle scelte di molte aziende a livello mondiale. Secondo recenti ricerche questo social è in grado di muovere cifre interessanti. Solamente negli Stati Uniti, stando ad un report firmato da eMarketer, avrebbe generato 570 milioni di dollari.

Naturalmente non tutti nascono influencer, ma quelli che ce la fanno possono vantare dei veri e propri tesori. Volete conoscere qualche cifra? Blogmeter, l’azienda di social media intelligence ha stilato un elenco dei 10 influencer più pagati di Instagram.

Sul gradino più alto del podio troviamo Huda Kattan, beauty influencer, nata negli Stati Uniti da genitori iraniani. Nel 2010 ha aperto il suo blog, che nel giro di pochi mesi ha raggiunto una popolarità tale da lanciare il primo marchio di make up nel 2013. Oggi Huda Kattan può contare su 25,6 milioni di follower su Instagram, dove posta circa 9 contenuti al giorno con un engagement mensile pari a circa 54 milioni di utenti. Un post sponsorizzato da questa influencer, secondo i dati rilasciati, costa circa 18mila dollari.

Al secondo posto c’è un giovane influencer uomo: Cameron Dallas, il cui cachet è pari a 17mila dollari per post. Ha iniziato a pubblicare video sulla piattaforma Vine nel 2012 e ora è ambasciatore D&G con circa 21 milioni di seguaci e un engagement mensile di 24 milioni di utenti.

Al terzo posto troviamo Jennifer Selter. Popolare per le foto del suo lato B, Jen conta 12 milioni di follower e un engagement di 6,3 milioni di utenti: 15mila dollari è il costo richiesto per un post sponsorizzato da questa stella del fitness.

Gli Youtubers Nash Grier e Zoe Sugg condividono la quarta posizione e per ogni post chiedono 13mila dollari. Il primo è conosciuto soprattutto per i suoi video di sketch comici; la seconda, meglio conosciuta come Zoella, è diventata popolare per i suoi video su bellezza e moda.

Al sesto posto troviamo l’unica influencer italiana in classifica: Chiara Ferragni (da scoprire nel film Chiara Ferragni-Unposted), ideatrice del marchio The Blonde Salad. La compagna del rapper Fedez ha un costo per post sponsorizzato di 12mila dollari, ma su Instagram ha a disposizione uno degli engagement migliori in circolazione, con oltre 40 milioni di utenti mensili e 13 milioni di seguaci.

Al settimo e ottavo posto della classifica troviamo due blogger americane di moda e lifestyle: Julie Sariñana, SincerelyJules e Aimee Song, o SongOfStyle.

Infine completano la Top Ten, Danielle Bernstein, che grazie al suo profilo Instagram WeWoreWhat, può contare su 1,8 milioni di follower e circa 7mila dollari per ogni post sponsorizzato e Liz Eswein, @newyorkcity, una fotografa con base a New York che vanta 1,4 milioni di follower su Instagram e un cachet di 6mila dollari per post sponsorizzato.

Ecco tra i tanti famosi si fa strada Laura D’Amore la hostess Alitalia che conquista nuove postazioni. Chi è Laura D’Amore: età, biografia, influencer su facebook e instagram nonché Grande fan di Laura Chiatti. Classe 82, tra i suoi sogni in primis c’è quello di avere figli e un matrimonio Hollywoodiano.

LAURA è Di origine pugliese ma oramai catanese d’adozione da più di 4 anni: Lascia la terra natìa a 18 anni per trasferirsi a Perugia dove consegue la laurea quinquennale in marketing e pubblicità col massimo dei voti.

Tra un concorso di bellezza e l’altro, inizia ad accrescere la sua passione per i viaggi e la moda: col progetto Erasmus scopre la Polonia e se ne innamora perdutamente, mentre con un contratto post universitario si trasferisce un anno nella repubblica dominicana per insegnare nella famosa Dante Alighieri. Tornata in Italia inizia il suo percorso professionale come HOSTESS di volo per la compagnia aerea ALITALIA. In poco tempo consegue anche un Master in marketing e pubblicità ed inizia ad affermarsi nel mondo della moda lavorando sui social per molti brand internazionali e locali.

