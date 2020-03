Quanto tempo ci vorrà ancora per il vaccino contro il coronavirus

Passa anche dall’Italia, più precisamente da Pomezia, polo industriale a Sud di Roma, la corsa mondiale per la messa a punto di un vaccino contro il coronavirus. Proprio da qui, e più precisamente dagli stabilimenti della IRBM che si produrranno le prie mille dosi di un vaccino sperimentale che l’Istituto Jenner, dell’Università di Oxford comincerà a testare entro i prossimi mesi.

Il Gruppo IRBM è inoltre composto da IRBM SpA e dal Consorzio pubblico privato CNCCS (composto da CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISS – Istituto Superiore di Sanità e IRBM SpA). L’Istituto Jenner ha lavorato a un vaccino contro un altro coronavirus, quello responsabile della sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS), che ha dimostrato di indurre forti risposte immunitarie contro la MERS dopo una singola dose del vaccino nel primo studio clinico condotto a Oxford.

Un secondo studio clinico sul vaccino MERS è in corso in Arabia Saudita, dove è avvenuta la maggior parte dei casi di MERS. Lo stesso approccio alla produzione del vaccino viene adottato per il nuovo vaccino contro il coronavirus. Advent sta elaborando un programma di sviluppo rapido che incorpora il processo di produzione e la strategia di test per produrre il vaccino per test clinici il più rapidamente possibile. I vaccini sono prodotti usando una versione sicura di un adenovirus; un altro virus che può causare una comune malattia da raffreddore.

L’adenovirus è stato modificato in modo che non possa riprodursi all’interno del corpo ed è stato aggiunto il codice genetico per fornire istruzioni per la produzione della proteina Spike coronavirus, consentendo all’adenovirus di produrre questa proteina dopo la vaccinazione. Ciò provoca la formazione di anticorpi contro la proteina Spike, che si trova sulla superficie dei coronavirus. In qualcuno che è stato vaccinato, gli anticorpi anti-Spike possono legarsi al coronavirus e impedire che causi un’infezione.

“Nuovi agenti patogeni come nCoV-19 richiedono un rapido sviluppo del vaccino. Utilizzando la tecnologia che è nota per funzionare bene per un altro vaccino contro il coronavirus, siamo in grado di ridurre i tempi di preparazione per gli studi clinici”, ha detto Sarah Gilbert del Jenner Institute. La sperimentazione sull’uomo, se tutto procede dsenza intoppi, potrebbe cominciare in autunno. Oltre agli italiani, su un vaccino contro il corona virus stanno lavorando anche gli gli israeliani del Galilee Reasearch Istitute (Migal) di Israele che però sono un passo indietro rispetto a quanto viene messo in opera a Pomezia.

Loro infatti partono da un vaccino testato per un coronavirus che colpisce i polli e non hanno ancora un prodotto specifico da avviare alla sperimentazione clinica in così breve tempo. Il tempo è una risorsa preziosa visto che ogni giorno in meno vuol dire meno decessi.