Mali: Luca Tacchetto liberato 15 mesi fa il suo rapimento

Luca Tacchetto e la compagna canadese Edith Blais, finalmente liberi dopo un sequestro durato 15 mesi, sono arrivati a Bamako, capitale del Mali. Tacchetto e Blais sono stati liberati in Mali nel corso di una operazione che ha visto coinvolta la missione dell’Onu in Mali – MINUSMA (Missione delle Nazioni Unite in Mali). Lo confermano all’Ansa fonti di intelligence. La notizia era stata riportata dal New York Times. I due erano stati rapiti in Burkina Faso nel dicembre 2018. Erano partiti in auto dall’Italia, attraversando Francia, Spagna, Marocco, Mauritania e Mali prima di arrivare in Burkina Faso. Secondo l’Ansa ci sarebbero stati contatti dal mattino tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo canadese Champagne.

L’operazione è stata seguita anche dall’Unità di Crisi della Farnesina. Tacchetto e Blais sono riusciti a fuggire dai loro sequestratori a Kidal in Mali e hanno fermato un’auto che li ha condotti alla più vicina base dei caschi blu dell’Onu. E’ la ricostruzione fatta dal capo della missione Onu Minusma, nel Mali, Mahamat Saleh Annadif, in base ad alcune informazioni preliminari. I due giovani, vestiti da tuareg, “sono sicuramente riusciti a fuggire, sono stati prelevati da un veicolo civile che li ha portati al campo di Minusma”, ha detto il capo della missione Mahamat Saleh Annadif.