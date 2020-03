Giuliana De Sio ha annunciato con un drammatico messaggio su Facebook di essere stata contagiata dal Coronavirus. “Questa felicità non c’è più. Sono stata in silenzio anche perché non avevo voce né parole per la mia narrazione dell’orrore”. L’attrice racconta di essere in isolamento da due settimane all’ospedale Spallanzani di Roma per essere stata infettata dal Covid-19 “con annessa polmonite” mentre era “in tournée a metà febbraio”. “Nemmeno adesso ce l’ho – continua – spero che in un secondo tempo troverò le parole e l’energia per descrivere l’invivibile e l’impensabile che mi torturano da settimane”.

“La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita”, conclude la De Sio”.